Una gigantesca X | il meraviglioso prototipo della prima Xbox è ancora vivo e vegeto

La LUna gigantesca “impatta” sul vulcano e su ignoti spettatori : ecco il VIDEO virale : Negli ultimi giorni è diventato virale sul web il VIDEO (a corredo dell’articolo, in basso) originariamente pubblicato sulla pagina APOD (Astronomy Picture of the Day) della NASA: la Luna, gigantesca, sembra piombare sulle teste di ignoti spettatori, e la cosa più interessante è che non c’è foto-ritocco, non è un time-lapse, non è una bufala. Il filmato è autentico: c’è solo un “trucchetto”. Nel VIDEO, girato dal ...

Una gigantesca tempesta su Marte sta mettendo a dura prova il rover Opportunity della NASA : Opportunity, il robot automatico (rover) della NASA sta affrontando una delle tempeste più violente ed estese da quando è arrivato su Marte nel gennaio del 2004. Secondo le analisi svolte finora, la tempesta ha un’estensione paragonabile a quella dell’intero Nordamerica The post Una gigantesca tempesta su Marte sta mettendo a dura prova il rover Opportunity della NASA appeared first on Il Post.

Paracadutista atterra ai Fori Imperiali con Una gigantesca bandiera Tricolore : Un Paracadutista della Brigata Folgore, con un a bandiera Tricolore di 400 metri quadrati, è atterrato su via dei Fori Imperiali alla chiusura della sfilata per le celebrazioni del 2...

Dalla gigantesca zona giorno al terrazzo con idromassaggio : il nuovo appartamento di Fedez e Chiara Ferragni è Una reggia [VIDEO] : Fedez, Chiara Ferragni e Leone presto si trasferiranno nel loro nuovo appartamento: nel quartiere Citylife li aspetta una casa da sogno Come annunciato da Chiara Ferragni, la prossima settimana lei, Fedez e Leone si trasferiranno nella loro casa nuova. Dopo aver abbandonato l’attico ‘da single’ del rapper, ed averlo messo in affitto a 10 mila euro al mese, i tre hanno acquistato casa non lontano Dalla loro prima dimora. Fedez e ...