Una banca dati per controllare i ' furbetti' degli alloggi e dei contributi

Veneto Banca : TribUnale - c'é insolvenza : ANSA, - TREVISO, 27 GIU - Il Tribunale fallimentare di Treviso ha accolto un'istanza di insolvenza per Veneto Banca secondo la quale l'istituto era già nelle condizioni di non poter pagare i creditori ...

Banca Carige - dimissioni del Consigliere Stefano LUnardi : Teleborsa, - Dopo lo dimissioni di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige, Giuseppe Tesauro , arrivano anche quelle del Consigliere Stefano Lunardi . Stefano Lunardi, Consigliere di ...

Da sbarco su LUna al 'signoraggio' bancario : le frasi di Sibilia - : Sono numerose le battute infelici e le teorie espresse dal neosottosegretario all'Interno nel corso degli anni. Dagli esteri all'economia, dalla cronaca al costume, ecco le sue dichiarazioni più famose

Arriva il Climate Data Store - Una banca dati accessibile a tutti che raccoglie i dati climatici passati - presenti e futuri : Oggi, 24 giugno, è stato lanciato Climate Data Store (CDS), una banca dati dedicata completamente ai dati climatici del passato, del presente e del futuro. Si tratta di uno strumento gratuito ed utilizzabile da tutti che migliorerà l’accesso a dati scientifici e applicazioni per sfruttare al meglio le osservazioni della Terra e della climatologia. La banca dati del CDS è sviluppata dal servizio per i cambiamenti climatici di Copernicus, il ...

Sdl Centrostudi - rinviati a giudizio per truffa aggravata i fondatori. Cliente raggirata per farle fare causa a Una banca : Per anni hanno accusato le banche di vessare i clienti con tassi usurari. Ma ora sul banco degli imputati per truffa aggravata ci sono loro, Serafino Di Loreto e Stefano Pigolotti, soci fondatori di Sdl Centrostudi, società bresciana che ha agganciato migliaia di imprenditori e semplici cittadini grazie a una vasta rete commerciale a struttura piramidale. E li ha convinti a fare causa contro gli istituti di credito sulla base di perizie vendute ...

La migliore cena di New York è in Una - ex - banca : Una serata all'Eleven Madison Park, gustando un menù da 315 dollari nel miglior ristorante del mondo secondo il World's 50 Best Restaurants

ComUnali. Sbanca Matteo Salvini : prese Treviso - Vicenza e Catania : Il centrodestra c’è e vince da Nord a Sud nelle elezioni comunali che hanno chiamato al voto 7 milioni di

Banca Generali apre Una nuova sede a Carrara : Roma, , askanews, - Banca Generali espande la sua presenza in Toscana e inaugura una nuova sede per i suoi private banker a Marina di Carrara. Oltre a Massa, dove è già presente, l'istituto ha altre ...

Una valuta virtuale centrale? Perché Banca d'Italia per ora dice no : Banca d'Italia frena sull'emissione di una moneta virtuale da parte della Banca centrale: timore di rischi sui depositi digitali

Una valuta virtuale centrale? Perché Banca d’Italia per ora dice no : (Foto: Banca d’Italia) La moneta virtuale non sembra essere, al momento, una priorità per la Banca d’Italia. A conferma infatti di quanto pubblicato poco più di un mese fa nel Rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria 2018, Bankitalia torna a parlare di criptovalute e dei rischi legati a questa tecnologia. Lo fa, come riporta l’agenzia stampa Radiocor, attraverso le parole del vice direttore generale Fabio Panetta, ...

Banca Etruria - settantenne perde i risparmi di Una vita : Ennesimo episodio legato alla vicenda Banca Etruria. Il protagonista è un pensionato settantenne di Lamporecchio (provincia di Pistoia), che da quando ha perso i propri risparmi non è mai mancato a nessuna delle manifestazioni in giro per tutta l"Italia, sempre accompagnato dal fido megafono: da Arezzo, vero e proprio occhio del ciclone, fino ad arrivare a Firenze e Roma, cuore politico del caso Etruria, ed in ogni piazza nella quale esplodesse ...

Marco Cecchinato e Una semifinale che fa esplodere il conto in banca : Marco Cecchinato ha sconfitto Novak Djokovic in quattro set al Roland Garros , accedendo così alla semifinale del torneo. Un traguardo importantissimo che riempie il cuore dell'azzurro di orgoglio e ...

