Un Posto al Sole | anticipazioni 2 – 6 luglio 2018 Nel cast anche la star di «Vivere»

(Di lunedì 2 luglio 2018) Sara Ricci Per gli amanti delle soap made in Italy il suo volto è rimasto inevitabilmente legato al personaggio di Adriana Gherardi, l’amata protagonista di, ma per Sara Ricci è arrivato il momento di rimettersi in gioco con un nuova soap. Da alcune puntate l’attrice romana è, infatti, entrata a far parte deldi Unal, dove interpreta il ruolo di Adele Picardi, madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Per la Ricci, che negli ultimi anni abbiamo visto in Don Matteo, Provaci ancora prof, Alex & Co. e Sotto Copertura, non si tratta in realtà di un debutto nella soap partenopea. Già nel 1997, prima di raggiungere la popolarità con, l’attrice aveva recitato una piccola parte proprio in Upas. Di seguito ledegli episodi in onda questa settimana come sempre alle 20.35 su Rai3. Unalpuntata 5036 – Lunedì 2...