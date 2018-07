Un Mondiale che non si fa mancare nulla

Bentancur - acquisto Mondiale che fa gola al Barcellona : Il colpo di tacco e l'assist per il secondo gol di Edinson Cavani con cui l'Uruguay ha eliminato il Portogallo hanno fatto il giro del mondo. E confermato come la Juventus avesse visto giusto nell'...

Iran - Montazeri niente esordio al Mondiale perché deve correre in bagno : L'Iran di Carlos Queiroz è stata eliminato nella fase a gironi dei Mondiali in Russia anche se nel girone c'erano due nazionali top come la Spagna di Hierro e il Portogallo di Santos. Gli Iraniani ...

Formula 1 - il Mondiale dopo il GP Austria : Ferrari in testa nelle classifiche piloti e costruttori : Sebastian Vettel è tornato leader della classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha sfruttato al meglio i problemi delle Mercedes e in particolare di Lewis Hamilton durante il ...

Cina : ChemChina e Sinochem verso fusione per leader Mondiale

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Anche Ivrea diventa patrimonio Mondiale Unesco - restano fuori le colline del prosecco : Con il risultato di oggi, l'Italia porta a 54 i siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio mondiale e consolida il primato del nostro Paese nel ruolo guida di salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità.Continua a leggere

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

Russia 2018 - ciò che resta dell'Italia al Mondiale : ...sono ancora in corsa per il titolo iridato con cinque figli del nostro calcio e la probabilità che un 'italiano' diventi campione del mondo non sono poche.A patto che ad alzarel a Coppa del Mondo non ...

MotoMondiale - GP Olanda 2018 : come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Gli orari su Sky e TV8 : Dopo una prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 davvero interessante, è già tempo di pensare alle qualifiche sul tracciato di Assen. Le tre classi, dunque, saranno in scena per le ultime sessioni prima del grande spettacolo che andrà a comporre le griglia di partenza delle gare di domani. In MotoGP vedremo se Marc Marquez saprà resistere all’attacco di Yamaha e Ducati, con Valentino Rossi e Maverick Vinales pronti a ...

Perché al Brasile essere il re Mondiale del caffè non basta più : Foto: Apex-Brasil San Paolo (Brasile) – Negli ultimi duecento anni raramente il Brasile ha visto minacciare la sua leadership nella produzione mondiale di caffè. Le vivaci fazendas sono spesso state protagoniste della storia nazionale. Sempre al centro dei processi politici del Paese, hanno decretato con la loro produttività ascesa e declino dell’economia brasiliana. Una manciata di decenni fa era lo stato federale di San Paolo il ...

Oggi è l’Asteroid Day : un evento Mondiale per ricordare i rischi che corre la Terra : Oggi, 30 giugno 2018, in tutto il mondo è l’Asteroid Day, un’iniziativa internazionale che vuole richiamare l’attenzione sul rischio rappresentato da asteroidi e comete che potrebbero colpire il nostro pianeta. Nel 2016 l’Asteroid Day è stata dichiarata dalle Nazioni Unite giornata educativa globale per promuovere consapevolezza sul rischio asteroidi. La data non è casuale, coincide infatti con l’anniversario dell’evento di Tunguska: ...

Cabrini : 'È un Mondiale atletico che mette in difficoltà le squadre blasonate' : Antonio Cabrini , ex calciatore e Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, è stato intervistato oggi su Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" per parlare dei Mondiali di Russia 2018. Queste le sue parole sintetizzate dalla ...

MotoMondiale - GP Olanda 2018 : qualifiche (sabato 30 giugno). Programma - orari e tv : Domani (sabato 30 giugno) sarà tempo di time-attack nel GP di Olanda 2018. Ad Assen, dove i centauri più forti del mondo andranno in caccia di gloria. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese, avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel 2015, con l’arrivo spalla a spalla con Marquez ed ...

Mal d'Africa Mondiale. Anche il Senegal a casa per colpa dei cartellini : L'Africa fa l'ennesima figura del gatto di marmo nel giardino. Si lascia ammirare per fisicità, ma rimane immobile. La storia si ripete e la nomea del calcio del futuro resta impalpabile. Ci si ...