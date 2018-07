Un Minotauro è sbarcato a Spoleto

huffingtonpost

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il "" è. Il terrificante mostro che incarna uno dei miti più terribili della mitologia greca è salito sul palcoscenico del Teatro Nuovo per aprire il 61° Festival dei due mondi.Un'opera lirica nuova fiammante, messa in musica da Silvia Colasanti - nome assai noto nella musica contemporanea di questi anni - con un libretto firmato dallo scrittore francese René De Ceccatty e mise en scene di Giorgio Ferrara, regista di chiara fama, nonché direttore del Festival dal 2007.Secondo Silvia Colasanti, questa opera mitologica si trasforma in "dramma umano". Ossia nel dramma di un essere che ha a che fare con se stesso, anzi con l'infinità di se' riflessa negli specchi del labirinto. Così alsi contrappone l'uomo come reale carnefice di inganno e falsa amicizia.L'opera, molto applaudita - anche a scena ...