Un mese di Salvini

Salvini a Pontida parla alla base : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Così governeremo per 30 anni" : "Sono qui per un patto d'onore e per un patto d'amore". Inizia Così l'intervento di MAtteo Salvini al raduno annuale di Pontida, salutando i presenti e invitandoli a evitare l'odio. "La vita è troppo ...

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Finita la pacchia anche per la mafia” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...

“È la svolta”. Sondaggi elettorali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del governo - lo scoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

Non solo Saviano : Ingroia è senza scorta da un mese (e gliel'hanno tolta prima di Salvini) : Mentre prosegue il botta e risposta tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, con il ministro dell’Interno che mette in discussione la scorta allo scrittore minacciato dalla mafia, Antonio Ingroia è già da un mese senza protezione. Lo riferisce il Fatto Quotidiano, secondo cui a maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a ...

Gino Strada invita Matteo Salvini in una struttura di Emergency : "Passi un mese nei campi dove c'è la pacchia" : "A Salvini farebbe bene una visita in alcune strutture di Emergency. Lo inviterei, non avrei nessuna obiezione. E gli farebbe molto bene passare un mese in alcuni campi dove, come dice lui, c'è la pacchia". A dirlo è il fondatore di Emergency, Gino Strada, a Circo Massimo, su Radio Capital."Quando si vedono quelle situazioni si cambia un po' idea", continua Strada. Le idee del leader della Lega, però, non sembrano sul punto ...

Salvini prepara lo sbarco in Libia. Missione entro fine mese per chiudere la rotta : La data non è stata ancora fissata, ma nell'agenda di Matteo Salvini l'impegno è cerchiato di rosso. Perché l'obiettivo strategico del ministro dell'Interno e vicepremier è di quelli che se vengono centrati, restano negli annali: chiudere la "rotta libica". Chiuderla come è stato fatto per quella balcanica. In tanti ci hanno provato prima di lui, ma non è detto che l'azzardo non possa riuscire.Avere come ...

Aquarius - Salvini : “Porti resteranno chiusi per Ong e privati. Entro fine mese in Libia per missione risolutiva” : “Lo Stato deve fare lo Stato, i privati fanno altro. Non abbiamo mai negato il principio della solidarietà. Ma da questa settimana non siamo più soli. Abbiamo messo un punto fermo sulle Ong. Guardia costiera e Marina militare potranno continuare a salvare vite, ma gli altri Paesi devono continuare a darci una mano”. Così Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, dopo il caso Aquarius, entrando al vertice con il presidente del ...

Aquarius resetta tutto : la politica dei fatti di Salvini (che va in Libia a fine mese) annulla anche i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo : Reset. L'odissea dell'Aquarius fa carta straccia di tutto: regole, contro-regole, propositi di riforma delle regole. Come il regolamento di Dublino, che assegna ai paesi periferici europei come l'Italia la responsabilità sull'asilo dei profughi in arrivo. Il proposito del governo di Roma, dell'esecutivo Gentiloni ma anche dell'attuale premier Giuseppe Conte e del M5s, era di discuterne al consiglio europeo di fine giugno. Ma la strategia ...