Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp | prime anticipazioni dal Will della

optimaitalia

: Un addio in #StrangerThings 3 rivelato da #NoahSchapp, prime anticipazioni dal Will della serie #Netflix… - OptiMagazine : Un addio in #StrangerThings 3 rivelato da #NoahSchapp, prime anticipazioni dal Will della serie #Netflix… - stranger_5sos : RT @angelicoIlins: non abbiate paura di chiudere i rapporti con i vostri amici, è molto meglio dirsi addio che provare a tenere in piedi un… - stranger_5sos : RT @waitingvdylan: brandon flynn e sam smith si sono ufficialmente lasciati,posso dire addio alla mia vita. -

(Di lunedì 2 luglio 2018)3 non debutterà prima del 2019, ma, che nella serie Netflix interpretaByers, haqualche particolare sui nuovi episodi.Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'eventoCon di Chicago e confermando che ci sarà almeno unnei nuovi episodi.Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di famiglia dei Byers: "Penso che sia morto, non è vero? Si può dire, immagino, è così... in questa stagione, vedrete la sua tomba" ha anticipato.Non è chiaro come il cane sia deceduto, ma certamente questo farà la felicità di David Harbour, l'interprete di Hopper: l'attore ha dichiarato che il cane è stato uno dei peggiori "colleghi" con cui lavorare, visto che in un'occasione gli è anche scappato via.Di sicuro non sarà questo aspetto a ...