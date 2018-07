ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | coppia iraniana fermata in Belgio | preparavano

Sestri Ponente - incendio in un box in Via Giordano : 3 palazzi evacuati/ ULTIME NOTIZIE : ignote le cause : Sestri Ponente, incendio in un box in via Giordano: tre palazzi fatti evacuare in via preventiva. Operazioni di bonifica in corso, nessun ferito né intossicato. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:07:00 GMT)