Ufficiale De Vrij all' Inter

Inter - Ufficiale l’arrivo di De Vrij : ecco quanto guadagnerà : Il difensore olandese - nella passata stagione alla Lazio - è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Inter . Per lui un contratto quinquennale. L'articolo Inter , ufficiale l’arrivo di De Vrij : ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter - Ufficiale l'acquisto di De Vrij : Il suo arrivo era già cosa fatta da parecchio tempo, ma oggi è arrivata anche l'ufficialità del l'acquisto da parte dell' Inter di Stefan De Vrij , difensore centrale olandese arrivato a parametro zero ...

Inter - è Ufficiale : dalla Lazio arriva Stefan De Vrij. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

Inter - De Vrij è Ufficiale . Rafinha e Cancelo restano incognite : Depositato il contratto del centrale olandese. I riscatti del terzino e del trequartista restano in bilico. Intanto il Valencia si tiene stretto Kondogbia

Inter - Cancelo a rischio. De Vrij è Ufficiale : depositato il contratto : Fra Nanchino e Vittorio Emanuele hanno in un certo senso il dovere di esplorare ogni strada possibile per non perdere là dietro uno dei tre-quattro migliori Interpreti al mondo della fascia destra. E ...