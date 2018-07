Ue : “I dazi sulle auto danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati” : Ue: “I dazi sulle auto danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati” Ue: “I dazi sulle auto danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati” Continua a leggere L'articolo Ue: “I dazi sulle auto danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati” proviene da NewsGo.

Ue pronta a rispondere a eventuali dazi americani sulle auto europee : BRUXELLES – Stretti fra le scelte controverse dell’Amministrazione Trump, in campo commerciale ma anche in politica internazionale, nella prima giornata di vertice i Ventotto hanno...

Trump : «Presto dazi sulle auto dalla Ue» : Di Maio: superare il tabù «Non dobbiamo avere paura di parlare di dazi - ha chiarito intanto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio - la nostra economia è un unicum e se i dazi servono ...

Angeloni - BCE - : 'Spread e dazi pesano sulle banche' : Il rischio di una stretta sul credito è particolarmente insidioso in questo momento perché interviene in una fase in cui la ripresa dell'economia è già minacciata da altri fattori di origine globale ,...

Katainen - risponderemo ai dazi sulle auto di Trump : L'Ue risponderà nel caso prendano forma i piani del presidente Donald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. "Non voglio speculare", ha detto il vicepresidente della ...

dazi - la minaccia di Trump sulle auto mette a rischio 300 miliardi di scambi : La Commissione stima che non siano solo a rischio gli affari europei, ma la stessa economia americana con 'fino a 180mila posti di lavoro a rischio', oltre al fatto che gli impatti sarebbero ...

UE - in vigore i dazi sulle importazioni dagli USA : Entrano in vigore oggi i dazi imposti dall'Unione Europea su una serie di prodotti made in USA, la risposta ufficiale a quelli imposti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'import di alluminio e di acciaio.La lista è davvero lunga e include, tra le altre cose: whisky, sigari, sigarette, jeans Levi's e magliette di cotone, ma anche diversi tipi di succo d'arancia e di mirtillo, riso parboil e mais confezionato, passando per le ...

Trump annuncia i dazi sulle auto europee colpendo duramente la Germania : Poche ore fa il presidente americano Trump, ha mandato in rete un tweet potenzialmente dirompente, annunciando dazi del 20% sulle auto d'importazione europee, ciò come ritorsione a quelli annunciati ieri dall'Ue su alcuni prodotti americani. I provvedimenti europei a loro volta, sono la risposta ad altri dazi decisi in precedenza da Trump su prodotti dell'Unione: la spirale si allarga e sembra proprio che una guerra commerciale globale sia stata ...

