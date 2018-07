Ue | dazi auto danneggiano Usa

dazi auto - Ue verso rappresaglia da 300 miliardi : "Danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati" : "Le accuse da parte di Washington non hanno legittimità e violano le regole: l'auto americana va benissimo" scrive l'Unione europea. Secondo il Financial times l'ammontare della rappresaglia commerciale europea sarà altissimo: circa 300 miliardi didollari.

Ue : "I dazi sulle auto danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati"

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Ue pronta a rispondere a eventuali dazi americani sulle auto europee : BRUXELLES – Stretti fra le scelte controverse dell’Amministrazione Trump, in campo commerciale ma anche in politica internazionale, nella prima giornata di vertice i Ventotto hanno...

Trump con dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro negli Usa nel 2019 : La guerra commerciale scatenata da Donald Trump potrebbe portare a una perdita netta di 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti l'anno prossimo. E' quanto stima la società di ricerca Oxford ...

Perché i dazi di Trump minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana

I dazi sull’auto di Trump costeranno 45 miliardi di dollari : L'allarme lanciato dall'Associazione dei costruttori. Il neo protezionismo rischia di pesare sulla crescita mondiale. I consumatori americani si troveranno costi più elevati anche per acquistare i pezzi di ricambio per le loro auto, sia americane che straniere...

Marchionne sta con Trump "Comprendo i dazi sull'auto" : Sergio Marchionne spacca l'Europa in due sui maxi-dazi che Donald Trump vuole applicare alle esportazioni di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti. L'ad di Fca, a margine di un evento con l'Arma dei Carabinieri, a Roma, è stato chiaro: "In Europa - ha puntualizzato - Italia e Francia hanno un flusso di vetture verso gli Usa molto diverso da quello della Germania, e Fiat Chrysler Automobiles produce quasi 3 milioni di autoveicoli in Nord ...

Trump : «Presto dazi sulle auto dalla Ue» : Di Maio: superare il tabù «Non dobbiamo avere paura di parlare di dazi - ha chiarito intanto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio - la nostra economia è un unicum e se i dazi servono ...

dazi - Trump minaccia l'Europa : "Stiamo lavorando sulle auto"

Trump : dazi per moto Harley e auto da Ue : 18.22 "Harley Davidson deve sapere che non potrà rivendere le loro moto negli Usa senza pagare una nuova tassa salata". Il presidente Usa Trump così twitta in risposta alla decisione della nota casa di motociclette di spostare una parte della sua produzione all'estero. Il presidente statunitense twitta anche sui dazi auto,accusando l'Europa di essersi avvantaggiata rispetto agli Usa con i suoi dazi e le sue barriere commerciali."Stiamo ...

dazi su auto - Marchionne : 'Capisco Trump - non è la fine del mondo' : "Capisco la posizione di Trump, politicamente la capisco". Lo afferma l'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, in merito ai Dazi sulle auto. "Non sono la fine del mondo. E' un problema da gestire: tutto è ...

Guerra commerciale - Trump in un tweet : 'non ci vorrà molto per dazi su auto Ue' : Un nuovo tweet di Donald Trump alimenta ulteriormente i timori sull'escalation della Guerra commerciale.