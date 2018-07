Ue | dazi auto danneggiano Usa e legami con alleati

La Ue a Trump : i dazi auto vi danneggeranno : ROMA - I dazi americani sulle importazioni di auto europee 'danneggiano il commercio, la crescita e l'occupazione negli Usa', con un 'impatto negativo di 13-14 miliardi di dollari sul pil Usa' e 'i ...

dazi auto - Ue verso rappresaglia da 300 miliardi : "Danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati" : "Le accuse da parte di Washington non hanno legittimità e violano le regole: l'auto americana va benissimo" scrive l'Unione europea. Secondo il Financial times l'ammontare della rappresaglia commerciale europea sarà altissimo: circa 300 miliardi didollari.

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Ue pronta a rispondere a eventuali dazi americani sulle auto europee : BRUXELLES – Stretti fra le scelte controverse dell’Amministrazione Trump, in campo commerciale ma anche in politica internazionale, nella prima giornata di vertice i Ventotto hanno...

Trump con dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro negli Usa nel 2019 : La guerra commerciale scatenata da Donald Trump potrebbe portare a una perdita netta di 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti l'anno prossimo. E' quanto stima la società di ricerca Oxford ...

Perché i dazi di Trump minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana

I dazi sull’auto di Trump costeranno 45 miliardi di dollari : L'allarme lanciato dall'Associazione dei costruttori. Il neo protezionismo rischia di pesare sulla crescita mondiale. I consumatori americani si troveranno costi più elevati anche per acquistare i pezzi di ricambio per le loro auto, sia americane che straniere...

Marchionne sta con Trump "Comprendo i dazi sull'auto" : Sergio Marchionne spacca l'Europa in due sui maxi-dazi che Donald Trump vuole applicare alle esportazioni di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti. L'ad di Fca, a margine di un evento con l'Arma dei Carabinieri, a Roma, è stato chiaro: "In Europa - ha puntualizzato - Italia e Francia hanno un flusso di vetture verso gli Usa molto diverso da quello della Germania, e Fiat Chrysler Automobiles produce quasi 3 milioni di autoveicoli in Nord ...

Trump : «Presto dazi sulle auto dalla Ue» : Di Maio: superare il tabù «Non dobbiamo avere paura di parlare di dazi - ha chiarito intanto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio - la nostra economia è un unicum e se i dazi servono ...