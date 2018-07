Ue apre procedura di infrazione contro la Polonia | Non rispetta lo stato di

Pe apre procedura per Ungheria : sanzioni : 20.45 La Commissione libertà civili dell'Europarlamento ha approvato una risoluzione che chiede agli stati membri di attivare la procedura di sanzioni (art. 7 del Trattato Ue), contro l'Ungheria, accusata di violare lo stato di diritto. La mozione passa con 39 sì e 19 no. La procedura potrebbe anche portare Budapest a perdere il suo diritto di voto in seno all'Ue. Il prossimo passaggio sarà la discussione in assemblea plenaria al Parlamento ...