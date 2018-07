UBI Banca | da sindacato azionisti mandato a Egon Zehnder

Azimut - UBI Banca e Prysmian Le blue chips tornano prede La volatilità scatena gli appetiti : La lunga fase di incertezza politica in Italia sembra non aver prodotto grossi danni a livello di indici di mercato, col Ftse Mib in calo di circa il 3% dal 4 marzo a oggi. Ma a livello di singoli titoli le cose appaiono molto diverse: gruppi finanziari come Azimut , Unicredit e Intesa Sanpaolo (ma anche Medio Banca , Ubi Banca e Generali) hanno perso tra il 10% e il 16% bruciando decine di miliardi di capitalizzazione, trovandosi così ...

"Widening Our World" : UBI Banca riunisce a Milano oltre 200 economisti e banchieri internazionali : Widening Our World " è il titolo dell'ottava edizione dell' International Banking Forum organizzato da UBI Banca che si svolge oggi 14 e domani 15 giugno a Milano , presso il Museo Nazionale della ...

Piazza Affari apre l'ottava senza vigore - male UBI Banca e Fca : Incipit della nuova settimana con segno meno per Piazza Affari che era reduce dal sospiro di sollievo arrivato nelle ultime sedute a seguito della risoluzione della crisi politica che ha evitato lo spettro di nuove elezioni. In chiusura l'indice Ftse Mib ha ceduto xxxx. Dopo lo scatto iniziale, hanno perso verve le banche con lo sgonfiarsi delle sirene di M&A. ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : UBI Banca a -5 - 8% - Unicredit a -4 - 9% (29 maggio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica e alle parole di Visco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:22:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Spread sopra 164 punti - chiusura a -1 - 48% - UBI Banca a -7 - 85% (18 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ancora alla situazione politica. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Spread sopra i 160 punti - UBI Banca a -6 - 4% (18 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi guarda ancora alla situazione politica. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:36:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Spread a 154 punti - UBI Banca a -4 - 1% (18 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ancora alla situazione politica. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:34:00 GMT)

Assunzioni Unicredit e UBI Banca da maggio 2018 - oltre 2mila posti : ecco le sedi Video : Dopo gli aggiornamenti sul concorso a tempo indeterminato al CSM [Video] e per 1900 funzionari da reclutare entro il 2018-2020 in vari enti, anche la UBI Banca e l’Unicredit hanno annunciato di voler sbloccare le Assunzioni in alcune regioni del centro sud italia in primis la Sicilia. Gruppo Unicredit e UBI Banca: nuove Assunzioni e selezioni da maggio 2018 Più nel dettaglio, in questo mese di maggio e fino a tutto il periodo estivo, l’Unicredit ...