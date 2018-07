Tv | la rivoluzione di Sky Sport | tg rinnovato e otto nuovi canali dedicati

Sky - la rivoluzione dei canali : ecco come cambiano e come seguirai lo sport in televisione : rivoluzione per chi segue lo sport in televisione . cambiano i nomi dei canali sport ivi di Sky , in un processo di verticalizzazione che già era partito con i canali dedicati alla Formula Uno e alla ...

No Man’s Sky Next è l’aggiornamento che rivoluzionerà il gioco di Hello Games? : Hello Games ha annunciato, nel corso dell’ultimo episodio di Inside Xbox, che No Man’s Sky uscirà per Xbox One martedì 24 luglio in Nord America e venerdì 27 luglio in Europa. La release includerà il debutto di una nuova esperienza multiplayer che introdurrà un gameplay mai provato finora: la novità porta il titolo di No Man's Sky Next, il prossimo aggiornamento gratuito che verrà lanciato simultaneamente anche per le piattaforme PC e ...