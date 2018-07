Tutti quei lavori che | pur ben pagati | in pochi vogliono fare

vanityfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Avvocato, architetto, giornalista: quando le nostre nonne pensavano a un possibile roseo futuro per noi, ci immaginavano così. Non a caso, infatti, queste professioni hanno oggi un gran numero di esponenti. E questo nonostante, da un punto di vista economico, talvolta non restituiscano uno stile di vita invidiabile. LEGGI ANCHEMacché equo compenso: i pagamenti sono al ribasso Ma esiste un rovescio della medaglia: alcune professioni sono in via di estinzione.che andrebbero protetti da un ente tipo WWF,-panda insomma. E fra questi alcuni possono essere anche piuttosto redditizi. LEGGI ANCHEMaurizio Gattabria, l'ultimo imbalsamatore Perché allora così poche persone vi si dedicano? I motivi possono essere diversi: troppa fatica, troppa noia, troppo poco glamour. I settori dell’allevamento, dell’agricoltura e dell’artigianato offrono esempi curiosi. Nel ...