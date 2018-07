Truffe online e furti di identità | arresti in tutta Italia Ultime notizie video | come

Catania - frode e Truffe online : 14 arresti. “Migliaia di vittime in tutta Italia” : frode , accesso abusivo a sistemi informatici, sostituzione di persona, truffa e riciclaggio. Questi i capi d’accusa che hanno portato all’arresto di 14 persone a Catania , tre in carcere altre 11 ai domiciliari e altre 32 indagate. È il risultato delle indagini della polizia postale che, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania , ha scoperto un’associazione a delinquere dedita al cyber crime finanziario che ha colpito migliaia ...

Cyber Truffe su conti correnti banche online - pec falsificate/ 5 arresti nel Reggino : investivano in Bitcoin : Cybertruffe su banche online , Pec falsificate : è la prima volta che viene infranto il muro della 'posta certificata'. Il sistema del 'man in the middl

