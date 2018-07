ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Trovato arsenale del clan a Forcella tre pistole in un'intercarpedine - TerlizziGerardo : RT @mattinodinapoli: Trovato arsenale del clan a Forcella tre pistole in un'intercarpedine - mattinodinapoli : Trovato arsenale del clan a Forcella tre pistole in un'intercarpedine - luciogalluzzi : IL CROTALO Arsenale Kappa Il raduno della #Lega a #Pontida l'ho sempre trovato imbarazzante, con gente poco evolut… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Sono in corso accertamenti per verificare se le armi sono state utilizzate durante gli ultimi eventi di cronaca avvenuti in zona.