Trovati vivi i ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23

Thailandia - i 12 ragazzi dispersi nelle grotta Trovati vivi e in buone condizioni : Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso ha appena fatto un annuncio incredibile. Sono stati trovati vivi e in buone ...

Guatemala - il racconto shock dei vigili del fuoco che si sono riTrovati in mezzo ai Lahar del vulcano de Fuego : “Pensavamo che saremmo stati arsi vivi” [VIDEO] : Erano le 14:30 (ora locale) di domenica 3 giugno quando i soccorritori della 72ª compagnia dei vigili del fuoco Volontari di Santa María de Jesús, Sacatepéquez, hanno ricevuto l’allerta dalla Stazione Centrale per l’eruzione del vulcano de Fuego. Eugenio Chávez, José Fernando García e Juan Pérez si sono diretti al ponte Las Lajas per cercare di evacuare le persone minacciate dall’eruzione. Chávez era al volante dell’ambulanza che li stava ...