Trema il governo Merkel | si dimette Seehofer per il no ai respingimenti

"Governo di esTrema destra" - affondo di Martina : "Serve una nuova sinistra, un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di estrema destra, viste le cose che stanno dicendo . Capisco ...

Martina - Pd - : Italia ha governo esTrema destra - serve sinistra nuova : Roma, 21 giu. , askanews, 'serve una nuova sinistra, serve un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di destra, per me di estrema ...

Zoro attacca il governo Lega-M5S : "È di esTrema destra" : Diego Bianchi, in arte Zoro , è il volto di Propaganda Live su La7, dopo anni trascorsi in Rai, sulla terza rete, con Gazebo . Ironico e satirico come le sue trasmissioni, è stato intervistato da La ...

Di Biase : dopo 2 stagioni di governo 5S ha sTremato città : Roma – Di seguito il tweet di Michela Di Biase, consigliera regionale e comunale del Pd. “A #Roma il centrosinistra unito torna a vincere. Il @pdnetwork comincia a rialzare la testa! Conquistare di nuovo la fiducia della nostra città, anche per quelli che non sono andati a votare. dopo due anni il governo 5S ha stremato la città. Noi invece continuiamo a lavorare!”. L'articolo Di Biase: dopo 2 stagioni di ...

Governo - lo show di Mulé (FI) : “Su Tav e Tap vi Tremano le gambe. Conte in testa ha cappello di Pinocchio - non corona” : “Signor Presidente, Lega e M5s non le hanno messo in testa una corona. Si guardi bene allo specchio: è il cappello di Pinocchio“. È un passaggio dell’intervento di Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, prima del voto di fiducia alla Camera al Governo guidato da Giuseppe Conte. “Presidente – ha continuato Mulé – lei ha pronunciato 5934 parole nel suo discorso, a Dante Alighieri ne servirono 942 per scrivere ...

Il Pd tenta di reagire e scende in piazza. Orfini : "Nasce un governo di esTrema destra" : "Per la democrazia, per l'Italia. Oggi più di ieri. Parte un nuovo impegno. Vi aspettiamo tutte e tutti. A Roma dalle 17, a Milano dalle 18 #Italiachiamò". Lo scrive su Twitter il reggente del Pd Maurizio Martina, dando appuntamento al popolo dem in piazza all'indomani della formazione del governo M5S/Lega guidato da Giuseppe Conte. "Oggi nasce un governo di estrema destra tra gli applausi dei neofascisti di mezza Europa. Lo ...

Caso Gurtel - ora il governo Rajoy Trema. Ciudadanos : “Si vada al voto anticipato”. Socialisti presentano mozione di sfiducia : Il Caso Gurtel scuote alle fondamenta il governo di Mariano Rajoy. Ventiquattro ore dopo la sentenza con la quale la Audiencia Nacional di Madrid ha condannato a 33 anni l’ex tesoriere del Partito Popolare Luis Barcenas, a 15 anni sua moglie Rosalia Iglesias e a 51 anni Francisco Correa, la mente che aveva messo in piedi una rete di fondi neri destinati al Pp, il principale alleato del premier conservatore, Ciudadanos, ha chiesto che il capo del ...

Giuseppe Conte è il Premier incaricato/ Orfini (PD) : "EsTrema destra al Governo - colpa di Berlusconi" : Giuseppe Conte, il Premier incaricato del Governo Lega-M5s: ultime notizie, il primo discorso "sarò avvocato difensore del popolo italiano". Giò nella bufera per il curriculum 'taroccato'(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:16:00 GMT)

"I nuovi padroni dell'Italia possono far Tremare l'euro". Un altro affondo del Financial Times sul governo M5S-Lega : Il nuovo governo italiano innescherà una crisi con l'Europa e, se sì, con quali conseguenze? È la domanda che si pone il Financial Times in un fondo pubblicato sul suo sito internet intitolato 'I nuovo padroni dell'Italia possono far tremare l'euro' e firmato da Martin Wolf. 'Una possibilità è che Giuseppe Conte guidi un governo convenzionale', pronto a fare 'un passo indietro al primo sentore di polvere da ...

Il governo giallo-verde fa Tremare l'Europa : Italia: il nuovo governo italiano fa tremare l’Europa Parigi, 18 mag - (Agenzia Nova) - l'Europa trema di fronte alla prospettiva del nuovo governo euroscettico italiano. Secondo “Le Monde”, Bruxelles teme che Roma possa infrangere le regole di bilancio europee. In occasione del vertice di Sofia sui

Governo - spread e Borsa tirano il fiato. Ma Trema il titolo Mps : Parole per nulla apprezzate dall'attuale titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che ha diffuso a stretto giro una nota per stigmatizzare la 'crisi di fiducia' innescata a suo parere dalle parole ...