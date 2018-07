Trek UM3+ | l’e-bike utility davvero versatile

gqitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018) Per i miei spostamenti da e per la città e al suo interno uso normalmente i mezzi pubblici e posso dire di essere a tutti gli effetti un pendolare. Ma il boom delle bici elettriche mi ha portato a chiedermi se le e-a pedalata assistita possono essere una valida alternativa a treno, metro e autobus per fare i 30km che mi separano dall’ufficio e per rimbalzare da un lato all’altro di Milano come spesso mi capita di fare. E così, dopo aver provato la Giant Fastroad E+, eccomi in sella sulla, una vera e propria commuting. A prima vista laè infatti una tipica bici urban da uomo: forcelle rigide, tubo orizzontale leggermente obliquo per facilitare salita e discesa, parafanghi e portapacchi, cavalletto posteriore, luci e lucchetto a U sono la tipica dotazione di una bicicletta da usare in città, come ho fatto non appena me l’hanno consegnata ...