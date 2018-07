Tratta migranti e traffico armi | fermate 17 persone

Migranti : scoperta Tratta di esseri umani - diciassette fermi : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo all’alba di oggi hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 17 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra ...

Palermo - Tratta di migranti e traffico di armi : fermate 17 persone

Migranti : scoperta Tratta di esseri umani - diciassette fermi : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo all’alba di oggi hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 17 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra ...

Vertice Ue sui migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del Trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Migranti - veto italiano poi si Tratta. Patto Conte-Macron apre spiraglio : Un Patto tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron apre lo spiraglio per un accordo al cruciale vertice Ue sui Migranti. Roma e Parigi vorrebbero arrivare ad un'intesa a 28, ma le speranze di riuscire...

Migranti - Trattativa in Europa : il premier Conte trova l’intesa con Macron. Ma Orban frena : Chiusi nella stanza fino notte fonda, con la tensione alle stelle, nel tentativo di trovare un punto di incontro. Il Consiglio europeo ostaggio del veto dell’Italia. Emmanuel Macron (con la regia di Angela Merkel) che si fa avanti per cercare un’intesa con il premier Giuseppe Conte. La trova. Riescono a convincere una decina di altri leader. Ma la...

Migranti - Trattativa in Europa : il premier Conte trova una prima intesa con Macron : «Il premier Giuseppe Conte ha concordato con il presidente francese Macron conclusioni direttamente ispirate agli obiettivi Contenuti nella proposta italiana (European Multilevel Strategy for Migration) e ora si sta cercando di coinvolgere altri Paesi» sui Migranti. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi....

Migranti - Salvini fa il guastatore e frena Conte nella Trattativa Ue : Partita difficile oggi a Bruxelles per Giuseppe Conte. Il premier italiano ha ripreso il filo del dialogo con Angela Merkel ed Emmanuel Macron per evitare l'isolamento, provare a incassare qualche ...

Migranti - Conte alla Camera : “Trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Migranti - Conte : “Trattato di Dublino va superato. In Ue lo ripeterò come un mantra” : Il premier Giuseppe Conte va alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani, nei giorni in cui il caso Lifeline continua a dividere l’Europa. Al centro del suo intervento la questione Migranti e il Trattato di Dublino: un regolamento che, dice il presidente del Consiglio, “non va riformato, ma, ripeto, va superato, perché ormai non ci sono più dubbi sul fatto che sia del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori, dunque è ...