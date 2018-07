Traffico di armi e di migranti | 17 persone fermate

Tratta migranti e Traffico armi - fermi : 9.12 I Carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo hanno fermato, su disposizione della Dda, 17 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di diamanti, oro e denaro. L'organizzazione criminale aveva rapporti con Cosa nostra,a cui vendeva armi,e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK,legato ad ...

Nuoro. Rapine a anziani - droga - Traffico d’armi. Arresti : Nuoro. Rapine a anziani, droga, traffico d’armi. Arresti – La Polizia di Stato di Nuoro ha sgominato un pericoloso gruppo criminale, composto da cittadini italiani dimoranti nel nuorese, dedito alla commissione di Rapine ad anziani, spaccio di sostanze stupefacenti e traffico di armi. Le misure sono state eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in collaborazione con quella di Sassari e del Commissariato ...

'Ndrangheta - operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria/ Ultime notizie - 28 arresti per Traffico armi e droga : 'Ndrangheta, operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria: Ultime notizie, 28 arresti (15 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico di armi clandestine e droga(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:01:00 GMT)

‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga - 36 arresti in Calabria : ‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga, 36 arresti in Calabria – Nuovo consistente colpo delle forze dell’ordine contro la ‘ndrangheta. È di 36 provvedimenti di custodia cautelare (15 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 8 di presentazione alla P.G.) il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Gli ...

Datally per Android permette di Risparmiare Traffico Dati e bloccare le app che si connettono ... : Datally è una fantastica applicazione per Android che permette di Risparmiare Traffico Dati ed anche di bloccare le applicazioni che si connettono sempre ad Internet consumando più banda Download APK Datally per monitorare consumo Traffico Dati su Smartphone Datally è un’app tanto semplice quanto utile, perchè permette di Risparmiare Traffico Dati sul nostro smartphone subito […]

Traffico di droga e armi - dodici in manette tra Italia e Serbia della Guardia di Finanza : Traffico di droga e detenzione di armi clandestine. Sono queste le accuse nei confronti di otto cittadini Italiani, residenti tra Milano e Monza, fermati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del pm Maurizio Ascione. Nelle stesse ore sono stati arrestati quattro serbi, uno dei quali considerato al vertice dell’organizzazione e da tempo ...

Armi : scoperto Traffico illecito dalla Polonia - 92 sequestri - 78 denunce : Una persona di Rimini deteneva in casa illegalmente 15 fucili ad aria compressa senza denuncia ed aveva un poligono di tiro in giardino - Sono partite da Enna, in Sicilia, le indagini che hanno ...

