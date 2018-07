Tour de France | diversi forfait importanti | anche Kelderman rinuncia

Francesco Molinari nella storia : trionfo azzurro nel PGA Tour dopo 71 anni : Vincere negli Stati Uniti non è cosa facile, ma al mondo attualmente sono in pochi a giocare come Chicco. Lasciare a otto colpi il secondo classificato è stata una prova di forza e di classe. ...

Tour de France 2018 : i velocisti. Sagan - Gaviria - Kittel - Démare…presenti tutti i migliori - sarà spettacolo! : Al Tour de France 2018 vedremo grande spettacolo nelle volate, visto che al via troveremo i migliori sprinter del mondo. In questa 105ma edizione la startlist delle ruote veloci è davvero di un livello stellare e tolti il nostro Elia Viviani e l’australiano Caleb Ewan, ci sono davvero tutti. Andiamo quindi a scoprire i velocisti che saranno protagonisti al Tour de France 2018. Partiamo di diritto dal tre volte campione del mondo Peter Sagan ...

Chris Froome al Tour de France! ASO toglie il veto - il britannico non lede l’immagine della corsa : decisiva l’assoluzione : Ora è davvero ufficiale: Chris Froome parteciperà al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Ieri gli organizzatori della Grande Boucle aveva escluso il britannico dall’evento perché poteva “ledere l’immagine della prestigiosa corsa a tappe”. ASO si era avvalsa di un punto del regolamento della competizione, facendo riferimento al caso salbutamolo in cui il capitano del Team Sky era coinvolto (non ...

Sarà il Tour de France dei veleni : Froome vs Nibali - scintille e zizzania tra gli italiani di Sky e il Team Bahrain dello Squalo : Sabato inizia il Tour de France 2018: Froome ci Sarà, e si prospetta una grande sfida con Vincenzo Nibali ma tra gli italiani del Team Sky e i compagni dello Squalo del Team Bahrain sono già scintille Tra cinque giorni scatterà il Tour de France 2018, che già si prospetta come l’edizione dei veleni all’insegna di una rivalità tutta italiana. Con l’assoluzione di Chris Froome, è ufficiale la presenza del britannico che ...

Tour de France 2018 : mai così pochi chilometri a cronometro. Opportunità per gli scalatori - ma la crono a squadre… : Un percorso davvero molto vario nel prossimo Tour de France. Mai vista, infatti, una varietà simile di tappe come in questa edizione numero 105 che scatterà sabato prossimo (7 luglio) dalla Vandea. Salite durissime, frazioni miste, strappi, volate, pavé e pochissima cronometro: a trionfare sui Campi Elisi sarà sicuramente un corridore completo, ma ovviamente più incentrato verso le montagne. Una grandissima Opportunità per gli scalatori quella ...

Tour de France 2018 : il piano tattico di Vincenzo Nibali. Difendersi nelle prime tappe per arrivare in forma a Roubaix : Passano i giorni e si avvicina la partenza: -6 allo start dell’attesissima edizione numero 105 del Tour de France. Startlist davvero di livello mostruoso, mai vista negli ultimi anni una presenza così corposa di campioni alla Grande Boucle. L’Italia si giocherà tutte le sue carte in chiave classifica generale con Vincenzo Nibali. Lo Squalo, già trionfatore nel 2014, proverà di tutto per arrivare trionfante a Parigi. Servirà, oltre ...

Tour de France – Pissei si tinge di giallo per l’edizione 2018 della Grande Boucle [GALLERY] : Pissei si tinge di giallo per il Tour de France: il brand italiano celebra l’edizione 2018 con una speciale web series Le salite dure, il caldo afoso, il fascino di una corsa unica. Il Tour de France è da sempre uno degli eventi sportivi più attesi al mondo e Pissei, marchio d’abbigliamento da ciclismo italiano, celebra l’edizione 2018 con una speciale web series. A partire dal 7 luglio i più grandi campioni delle due ruote si ...

CHRIS FROOME ASSOLTO! Non è colpevole per il Tribunale Antidoping - il caso salbutamolo si chiude qui. Parteciperà al Tour de France : CHRIS FROOME è stato assolto per la non negatività al salbutamolo. Il Tribunale Antidoping della UCI ha riconosciuto che il britannico non può essere punito per il valore riscontrato nelle sue urine in occasione di un test Antidoping svolto durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, secondo i giudici, non ha commesso alcuna violazione delle norme Antidoping: la battaglia legale tra il Team Sky e i legali della Federazione ...

