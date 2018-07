TOTO CUTUGNO | MALORE CARDIACO È INFARTO? Ultime notizie | come sta | sto bene

Spettacolo - malore cardiaco e ricovero per TOTO CUTUGNO : fan in ansia : Toto Cutugno spaventa i suoi fan, malore cardiaco per il noto cantante costretto ad annullare alcune tappe del suo tour Toto Cutugno tiene col fiato sospeso i propri fan. Eric Vanbrabant, assessore alla cultura del paesino belga dove si sarebbe dovuto esibire Toto Cutugno, ha parlato di ‘”malore cardiaco” per il cantante, il quale sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Liegi. Le condizioni del cantante, secondo le ...

“L’Italiano” Mika canta TOTO CUTUGNO - l’omaggio a Milano e il duetto con Chiara in Stardust (video) : Mika ama l'Italia e l'Italia ama Mika. Un italiano d'eccezione si è esibito questa sera sul palco di Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. "L'Italia mi ha dato gioia, tantissima gioia, voglio sempre crescere e mantenere un cuore caldo", sono le parole di Mika per noi. "Ci sono certi paesi in cui è più facile, qui sento il cuore caldo, mi sento vivo", continua l'artista internazionale. "Mi sento a casa", ha confessato, ...

TOTO CUTUGNO a Che tempo che fa : “L’Italiano? Scritta per Celentano - ma mi disse ‘non la canterò mai'” : Toto Cutugno a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 racconta la genesi de L’Italiano, brano del cantante diventato ormai celebre in tutto il mondo: “lo scrissi per Adriano Celentano, ma mi disse ‘non lo canterò mai perché non ho bisogno di dire sono un italiano vero, la gente lo sa…‘” L'articolo Toto Cutugno a Che tempo che fa: “L’Italiano? Scritta per Celentano, ma mi disse ‘non la canterò mai'” proviene da ...

TOTO CUTUGNO/ "Io - dimenticato dal mio Paese". Poi canta L'italiano 'nero' (Che tempo che fa) : TOTO CUTUGNO ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Vi svelo il segreto del mio successo". Poi parla dell'amicizia con Modugno e della liason lavorativa con Celentano.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:48:00 GMT)

TOTO CUTUGNO / Il cantante ripercorre i suoi più grandi successi (Che tempo che fa) : Tuto CUTUGNO è ospite di Fabio Fazio nella puntata odierna di Che tempo che fa: carriera e più grandi successi dell'artista italiano che ha venduto più di 100 milioni di dischi.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:06:00 GMT)