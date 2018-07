Toto Cutugno colto da malore | rassicura | Va già meglio Il pubblico si prende cura

Toto Cutugno - malore in Belgio. «Ricoverato in ospedale per un problema cardiaco» : ROMA - Paura per Toto Cutugno. Il cantante ha dovuto annullare un concerto gratuito in Belgio nella cittadina di Seraigne perché colto da un improvviso...

Toto Cutugno dopo il malore : «Sto bene - colpa del caldo. In settimana sarò dimesso» : Solo uno spavento, per Toto Cutugno, che sabato compie 75 anni. Il popolare cantante, dopo il malore che lo ha costretto ad annullare un concerto in Belgio e a un ricovero, ha voluto rassicurare tutti ...

