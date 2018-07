Torino | morto Don Carlo Carlevaris | il prete operaio Lavorava in fabbrica e diceva messa

Auto contro albero a Torino / Un morto e tre feriti nella notte in corso Moncalieri : un sorpasso azzardato : Auto contro albero a Torino , un morto e tre feriti nella notte in corso Moncalieri : un sorpasso azzardato poi l' Auto è sbandata ed è finita contro un platano ai bordi della carreggiata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Torino - morto per TSO : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : I tre agenti della municipale e il medico che avevano ricoverato Andrea Soldi di 45 anni, malato psichiatrico morto in ambulanza mentre lo trasportavano al nosocomio, sono stati condannati a un anno e ...

Torino - cade in acqua mentre tenta di saltare la cascata : morto 20enne - sotto choc l’amico : Tragedia nel pomeriggio ad Almese, in provincia di Torino. Un ventenne è morto mentre tentava di saltare la cascata di un torrente, in località Goja del Pis. Nella zona si era scatenato un violento temporale e il fiume era in piena. l’amico che era con lui è riuscito a salvarsi ed è stato portato in ospedale in stato di choc.Continua a leggere