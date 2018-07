TIM offre alcuni top di gamma a prezzi scontatissimi per i clienti fedeli

TIM offre Minuti - SMS illimitati e 30GB a 7€ ed anche 50GB a 10€ : TIM Seven IperGo e TIM Special TOP sono le due offerte per combattere l’avanzata di iliad e di altri operatori. Prezzi da 7 euro per avere fino a 50GB di internet in 4G Come attivare TIM Seven IperGo e TIM Special TOP Giugno 2018 TIM rilancia diverse promozioni winback che abbiamo visto e rivisto negli ultimi mesi […]

TIM offre TIM Special Top con minuti illimitati e 50 GB agli utenti Vodafone e Iliad : TIM continua a tentare i clienti di altri operatori, in questo caso Vodafone, Iliad e virtuali, offrendo TIM Special Top con minuti illimitati e tantissimo traffico Internet. L'articolo TIM offre TIM Special Top con minuti illimitati e 50 GB agli utenti Vodafone e Iliad proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 sta soffrendo di battery drain dopo l’ulTIMo aggiornamento : OnePlus 6 sembrerebbe essere vittima di una grave problematica relativa alla scarica della sua batteria a seguito dell'aggiornamento alla Oxygen 5.1.8. L'articolo OnePlus 6 sta soffrendo di battery drain dopo l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Season Camera “estate” offre filtri otTIMizzati per le foto al mare e ai drink : Season Camera edizione estate è un'applicazione che offre la possibilità di ottimizzare le foto scattate durante la stagione estiva. L'app è indicata in modo particolare per le foto al mare e alle bevande grazie ai filtri analogici specifici per i colori dell'estate. L'articolo Season Camera “estate” offre filtri ottimizzati per le foto al mare e ai drink proviene da TuttoAndroid.

TIM attacca iliad con la Seven IPERGO ed offre minuti ed SMS illimitati e 30GB : TIM è forse l’operatore che sta attaccando di più iliad ed ora lo fa con una offerte incredibile. Si chiama Seven IPERGO ed offre minuti ed SMS illimitati e 30GB di internet a soli 7 euro al mese TIM lancia Seven IPERGO per clienti iliad TIM insieme al suo operatore low cost, Kena Mobile, sta attaccando […]

Usa - arcidiocesi offre maxi risarcimento alle vitTIMe di pedofilia : Duecentodieci milioni di dollari. Tanto ha offerto l'arcidiocesi di St. Paul e Minneapolis, negli Stati Uniti, alle 450 vittime di abusi sessuali compiuto dal clero. Si tratta del secondo più grande...

TIM Senza Limiti Silver Web Edition offre 5 GB - chat e minuti illimitati a 12 euro : TIM ci riprova con una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti che acquistano una nuova SIM. Si chiama TIM Senza Limiti Silver Web Edition, un piano che al prezzo di 12 euro al mese anziché 15 offre 5 GB di internet, minuti illimitati e l'opzione chat Senza Limiti inclusa. L'attivazione e il primo mese sono gratuite. L'articolo TIM Senza Limiti Silver Web Edition offre 5 GB, chat e minuti illimitati a 12 euro proviene da TuttoAndroid.

Dragon Ball Legends offre combatTIMenti PvP online e una storyline originale : Dragon Ball Legends è un gioco di azione basato su combattimenti PvP con i personaggi della serie di Akira Toriyama. Il gioco è caratterizzato da una grafica in 3D con orientamento verticale e da un gameplay basato sulle carte. Il gioco è accompagnato da una storyline originale e dal doppiaggio dei lottatori sia in inglese che in giapponese. L'articolo Dragon Ball Legends offre combattimenti PvP online e una storyline originale proviene da ...

Luigi Di Maio - la proposta a Matteo Salvini all'ulTIMo secondo : gli offre di fare il premier : L'ipotesi delle elezioni anticipate, che siano l'8 o il 22 luglio, sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio non l'hanno mai abbandonata del tutto fino a poche ore dal discorso di Sergio Mattarella alla ...

Matteo Salvini : 'Sono setTIMane che qualcuno mi offre ministeri su ministeri' : ministeri. Poltrone. Cadreghe, come dicono in milanese i comici Giovanni e Giacomo per cogliere in castagna il 'terrone' Aldo in un loro famoso sketch. E' questo che vanno offrendo in giro i 5 Stelle ...

TIM offre le opzioni Minuti Illimitati e 2 Giga in più e rende disponibile per tutti il piano TIM Base e Chat : Dal 30 aprile 2018 saranno disponibili per tutti i clienti TIM ricaricabili due nuove opzioni aggiuntive con cui rendere più ricco il proprio piano L'articolo TIM offre le opzioni Minuti Illimitati e 2 Giga in più e rende disponibile per tutti il piano TIM Base e Chat proviene da TuttoAndroid.