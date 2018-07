“Ti amo” Rita Dalla Chiesa | dopo l’atroce lutto | la conduttrice si lascia andare Le

caffeinamagazine

: Tra qualche minuto andrà in onda su @rete4 la replica del concerto evento “40 Anni Che Ti Amo” in Arena di Verona!… - UmbertoTozzi : Tra qualche minuto andrà in onda su @rete4 la replica del concerto evento “40 Anni Che Ti Amo” in Arena di Verona!… - rtl1025 : Cara ti amo. Mi sento confusa. Cara ti amo Devo stare un po' da sola. Cara ti amo Esco appena da una storia di… - codysaintgnue : Ti amo ?? -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Undietro l’altro perche, dal novembre 2017, sta soffrendo le pene dell’inferno. È proprio nel novembre 2017 che Massimo Santoro, autore televisivo, è morto (all’età di 52 anni)ndo vedova sua figlia Giulia Cirese. Per una madre non c’è sofferenza peggiore che quella dei propri e per lanon è stato facile incassare il colpo. Colpo che, qualche mese, è stato seguito da un altro trauma per la exdi Forum dato che, nel marzo del 2018, è venuto a mancare Fabrizio Frizzi, cioè l’ex marito della. Il 29 giugno è stato il compleanno di Giulia eha deciso di dedicarle un messaggio d’amore su Twitter. “29 giugno. Sei nata tu, amore mio grandissimo. – ha scritto la– Quanta forza, che hai. Quanto amore, nel tuo sguardo. Quante assenze, oggi, intorno a te. Troppe. Ma quanto coraggio nella tua vita, ...