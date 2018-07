This Is the Police 2 in arrivo ad Agosto

gamerbrain

(Di lunedì 2 luglio 2018) THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare cheIs the2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 22018, per PC/Mac/Linux.Is The2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.Is the2 arriva inCosì come il primo capitolo,Is the2 mescola il genera avventura e gestionale e questa volta gode di ulteriori meccanismi che rafforzeranno sia le parti strategiche che quelle tattiche del gioco. Non sarà sufficiente gestire l’attrezzatura dei poliziotti e tenere a mente le loro capacità individuali. Ogni sfida richiede la partecipazione diretta del giocatore in una scena di combattimento tattico e i risultati dipenderanno da ogni decisione che prenderà. Adesso i tuoi subordinati non sono solo ...