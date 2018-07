The Generi | su Sky Atlantic la nuova serie di Maccio Capatonda che finisce anche ad X

The Generi - la nuova serie di Maccio Capatonda al via on demand : A partire dal 7 giugno, con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now TV e su Sky On demand, è disponibile The Generi, la nuova surreale serie comica di Maccio Capatonda. Come dice lo stesso titolo, Generi cinematografici rivisti e corretti per l’occasione, risate e cliché in abbondanza – riletti con la consueta comicità paradossale – per la nuova produzione originale Sky e Lotus Production che segna il ritorno in tv di Maccio, ...

The Generi - Maccio Capatonda e la serie-parodia che mantiene intatto il suo umorismo (Anteprima Blogo) : Prendete Maccio Capatonda, la sua comicità surreale, qualche guest star ed i Generi cinematografici e non solo più popolari. Da questo mix è nato The Generi, la nuova avventura di Capatonda (al secolo Marcello Macchia) che debutta da domani, 7 giugno 2018, in esclusiva su NOW TV (con con questo titolo inaugurerà la nuova collezione Generation, rivolta al pubblico più giovane) e Sky On Demand. The Generi, la trama ...

