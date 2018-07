The End - L' inferno fuori | al cinema dal 14 agosto 2018

King of The pilo - mostre e il week-end in città : ... torna "King of the pilo" " "BergamoIncontra", tre giorni di convivialità, cultura e amicizia " Apertura della Bergamo dall'alto e sotterranea " Alla Ceribelli mostra di Giuseppe Biagi " Spettacoli, ...

Wolfenstein II : The New Colossus è finalmente disponibile per Nintendo Switch : Wolfenstein II: The New Colossus è ora disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch. Grazie all'esperienza dello studio Panic Button e alla sua collaborazione con MachineGames, da oggi i giocatori potranno vivere questa intensa storia e il celebre stile di gioco di Wolfenstein ovunque e in qualsiasi momento. In Wolfenstein II: The New Colossus, i giocatori vestono i panni di B.J. Blazkowicz in una storia indimenticabile e piena d'azione, ...

Brendon Urie dei Panic! At The Disco vuole a tutti i costi collaborare con Dua Lipa : E chi non vorrebbe!

Florence + The Machine in Italia nel 2019 - due concerti per High As Hope Tour : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Florence + The Machine in Italia nel 2019 per due concerti esclusivi in occasione dell'High As Hope Tour: la band fa ritorno nel nostro Paese per due date uniche! I concerti di Florence + The Machine in Italia nel 2019 sono in programma per il mese di marzo: il 17 marzo si esibiranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, mentre il 18 marzo saranno al Pala AlpiTour di Torino. La band torna per presentare dal vivo il nuovo album ...

Warner Bros. contro BeThesda : "Westworld una truffa? Accuse sorprendenti e infondate" : Era solo questione di tempo prima che il contenzioso tra Bethesda e Warner Bros. entrasse nel vivo e dopo le Accuse rivolte a un Westworld che sarebbe un imbroglio sfacciato e un plagio di Fallout Shelter, arriva la risposta di Warner.Ecco la dichiarazione ufficiale inviata ai colleghi di IGN.com:"Come uno dei creatori di proprietà intellettuali leader nel mondo, proprietà tra cui troviamo anche l'innovativa serie TV di Westworld, Warner Bros. ...

Il premiatissimo The Lion’s Song è in arrivo su Nintendo Switch il 10 luglio : Lo sviluppatore austriaco Mipumi Games ha annunciato che la serie narrativa di avventura The Lion’s Song sarà disponibile in data 10 luglio 2018 su Nintendo Switch, nel Nintendo eShop al prezzo € 9,99. The Lion’s Song arriva su Nintendo Switch Ambientato in Austria agli inizi del 20° secolo, The Lion’s Song è una serie di quattro storie “point & clic” ...

BioWare : Mass Effect Andromeda ha venduto poco? È anche colpa di The Legend of Zelda : Breath of The Wild : Al di là di meriti e demeriti, Mass Effect Andromeda verrà inevitabilmente ricordato da molti fan della saga come il capitolo peggiore, quello che ha forzato una pausa a tempo indeterminato per il franchise.Quali sono i motivi del relativo insuccesso del titolo? Tra le tante possibili cause BioWare si concentra in particolare su un problema. Mark Darrah, executive producer di Anthem e figura chiave di BioWare, ha parlato di Mass Effect Andromeda ...

HeaTher Parisi difende Brigitte Nielsen mamma a 54 anni : E' di qualche giorno fa la notizia secondo la quale la modella danese Brigitte Nielsen era divenuta mamma all'età di 54 anni per la quinta volta mettendo al mondo la piccola Frida. L'avvenimento ha fatto storcere il naso a molti critici, per i quali la valletta di Sanremo 1992 aveva partorito in età avanzata.A difenderla ci ha pensato su Instagram Heather Parisi: "Molti dicono che diventare genitori in età avanzata non sia un bene. Io penso ...

Tron lascia EThereum : test versione beta terminato - da oggi blockchain indipendente : ... come insegna la storia degli ultimi mesi, va sempre tenuto in considerazione quello che è il sentiment di tutto il mondo delle criptovalute. Redazione Borsainside

AmbienThesis : MoU con Bee'ah per opportunità imprenditoriali congiunte : Ambienthesis ha emesso una nota per annunciare di aver sottoscritto un Memorandum of Understanding con Bee'ah Sharjah Environment Co. società degli Emirati Arabi Uniti operante sia nella raccolta, ...

Bet Awards 2018 : Black PanTher e Kendrick Lamar i gran vincitori. Donald Glover la star : Una diciottesima edizione all’insegna dell’equilibrio, quella dei Bet Awards 2018. La cerimonia istituita dal network Black Entertainment Television per premiare gli afroamericani nei settori dell’intrattenimento (musica e recitazione) e dello sport si è svolta domenica 24 giugno al Microsoft Theatre, in linea con i pronostici. “Date a Cesare quel che è di Cesare”, sembra essere stato il filo conduttore della ...

Mondiali Russia 2018 – Tutti pazzi per Vanessa HuppenkoThen - la splendida giornalista messicana [GALLERY] : Vanessa Huppenkothen, la giornalista messicana che ha stregato gli spettatori dei Mondiali di Russia 2018-- Lo spettacolo, ai Mondiali di Russia 2018, non è solo in campo. Occhi puntatissimi infatti in tribuna, per le sexy tifose, le wags, ma anche le giornaliste: a colpire in particolar modo è la bellissima Vanessa Huppenkothen Labra, sexy e affascinante giornalista e modella messicana. Capelli biondi, occhi azzurri e tenuta ‘sportiva’ per ...