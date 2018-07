Thailandia | vivi i 12 ragazzi nella grotta Come sono sopravvissuti 9 giorni? - foto

Thailandia - i ragazzi nella grotta sono tutti vivi : rimasti imprigionati 9 giorni. Ora come portarli fuori? : Senza contatti con il mondo esterno, senza cibo né acqua, se non quella sporca di fango che li ha tenuti sepolti sotto la montagna da sabato 23 giugno fino a ieri sera. Quando il governatore che per ...

Thailandia - trovati tutti vivi i ragazzini bloccati da giorni in una grotta | : I giovani, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, si erano avventurati con il loro allenatore nella grotta di Tham Luang il 23 giugno scorso: erano stati bloccati dalle forti piogge

Thailandia - trovati vivi i ragazzi dispersi : I giovani, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, si erano avventurati con il loro allenatore nella grotta di Tham Luang il 23 giugno scorso: erano stati bloccati dalle forti piogge

Tutti vivi i 12 ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia : Sono Tutti i vivi i 12 ragazzi rimasti intrappolati con l’allenatore della loro squadra di calcio in una grotta in Thailandia. Un miracolo trovare Tutti e tredici in vita dopo una settimana. «Li abbiamo trovati ed erano Tutti e 13 vivi. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi» Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che è a capo delle operazioni di soccorso. I 12 ragazzi, fra gli 11 e i 16 anni, e ...

Thailandia trovati vivi i 12 ragazzi : erano nella grotta dal 23 giugno. «Non si sono mai mossi» : Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso ha appena fatto un annuncio incredibile. sono stati trovati vivi e in buone...

