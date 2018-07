Thailandia | sub al lavoro per salvare i ragazzi dispersi nella grotta GALLERY

Thailandia - ragazzi bloccati in grotta : squadre di sub avanzano nella grotta : Proseguono le operazioni di soccorso della squadra di calcio giovanile bloccata da nove giorni in una grotta in Thailandia: squadre di sommozzatori thailandesi ed australiani stanno avanzando nei tunnel sotterranei nel tentativo di raggiungere la zona dove si spera che i 12 ragazzi ed il loro allenatore abbiano trovato rifugio. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, i sommozzatori sono riusciti ad avanzare di circa 3 km ed ora si ...