Thailandia | ritrovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzini dispersi in una grotta

(Di lunedì 2 luglio 2018) In molti credevano che non fosse possibile che a questa storia si potesse scrive la parola fine aggiungendo un sorriso. E invece sì: sono stati trovatie ini 12 ragazzicon il loro allenatore in unathailandese dal 23 giugno. Lo ha appena annunciato Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso La speranza era aumentata nelle ultime ore. Tanto che le operazioni di soccorso sono state manadate in diretta televisiva e dovunque insi pregava per loro. Tutta il paese ha seguito apprensione la sorte dei 12 studenti e del loro allenatore da 9 giorni all’interno di unaallagata. I sommozzatori sono riusciti ad avvicinarsi all’insenatura sotterranea, dove si trovavano i ragazzi. Questa mattina, nella scuola di Mae Sai Prasitsart, nel nord del Paese, frequentata da sei dei ...