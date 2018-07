Thailandia – Ritrovata la squadra giovanile dispersa in una grotta | iniziati i soccorsi

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018)lain: iniziate le operazioni di recupero Una settimana fa la notizia che aveva fatto rabbrividire tutti gli appassionati di sport, ma anche tantissimi genitori: un gruppo di 12 ragazzini, giocatori di unadi calcio, sono rimasti intrappolati in unain. Le pesanti piogge monsoniche hanno bloccato ogni via d’accesso, rendendo la situazione più che drammatica. Ragazzini dagli 11 ai 16 anni, sono rimasti per giorni interi sprovvisti di viveri, accompagnati dal loro allenatore 25enne, ma oggi, incredibilmente è arrivata la bella notizia: quando ormai ogni speranza sembrava svanire, isono riusciti a trovare il gruppo di giovani calciatori, tutti vivi e in buone condizioni, nei pressi della cavità Pattaya Beach. Sembra che lanon si sia mossa da quel luogo, rimasto asciutto durante le ...