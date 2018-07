Thailandia | i ragazzi nella grotta sono tutti vivi | rimasti imprigionati 9 giorni Ora

Thailandia - salvati i 12 ragazzini nella grotta. «Intrappolati 220 ore». Le prime immagini : Il miracolo in cui tutti speravano si è avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è...

Thailandia : le prime immagini dei ragazzi salvati nella grotta [VIDEO] : I Navy Seal thailandesi hanno pubblicato on line le prime immagini video dei 12 ragazzi e del loro allenatore dispersi dal 23 giugno quando avevano fatto un’escursione nella grotta di Thaum Luang. I 12 ragazzi , tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore 25enne sono tutti vivi. Il premier thailandese, Prayuth Chan-ocha, ha ringraziato per “i loro tremendi sforzi” gli esperti internazionali e i soccorritori ...

