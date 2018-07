Thailandia | i 12 ragazzi dispersi nelle grotta trovati vivi e in buone condizioni

Thailandia - sono vivi ragazzi in grotta : 17.50 Trovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno Lo ha annunciato il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso.

Thailandia : sub al lavoro per salvare i ragazzi dispersi nella grotta [GALLERY] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Thailandia - ragazzi bloccati in grotta : squadre di sub avanzano nella grotta : Proseguono le operazioni di soccorso della squadra di calcio giovanile bloccata da nove giorni in una grotta in Thailandia: squadre di sommozzatori thailandesi ed australiani stanno avanzando nei tunnel sotterranei nel tentativo di raggiungere la zona dove si spera che i 12 ragazzi ed il loro allenatore abbiano trovato rifugio. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, i sommozzatori sono riusciti ad avanzare di circa 3 km ed ora si ...

Thailandia - proseguono ricerche ragazzi : 6.56 proseguono nel Nord della Thailandia le ricerche dei 12 ragazzi e del loro allenatore di footbal intrappolati da 8 giorni in una grotta. I ragazzi, di età compresa fra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore si erano avventurati nella grotta di Tham Luang lo scorso 23 luglio e sono rimasti bloccati dalle forti piogge monsoniche. I soccorritori hanno tentato di penetrare nella grotta, una delle più grandi del Paese, ma non sono ancora ...

Thailandia - non piove più : accelerano le ricerche dei ragazzi nella grotta : Grazie a una pausa delle piogge che ha fatto rallentare le inondazioni nel sistema di caverne, accelerano le ricerche per individuare i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio dispersi in una grotta in Thailandia da una settimana. Intanto, anche personale di polizia e militare australiano si è unito alle altre squadre di esperti di soccorso stranieri. La ricerca era andata a rilento, in gran parte a causa delle inondazioni e aveva impedito ai ...

Thailandia - settimo giorno di ricerche per ragazzi bloccati in grotta - : Le squadre di soccorso continuano con i tentativi di localizzazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore di calcio, ma le piogge monsoniche ostacolano le operazioni. Secondo gli esperti, con acqua e ...

Thailandia - 13 ragazzi bloccati in una grotta : nuovo tentativo dei soccorritori - individuata entrata alternativa [FOTO] : 1/72 AFP/LaPresse ...

Thailandia - ragazzi bloccati in una grotta : i soccorritori si calano in un cunicolo : I soccorritori sono riusciti a calarsi in un’apertura della grotta nel nord della Thailandia dove è dispersa da sette giorni una squadra giovanile di calcio con l’allenatore. L’operazione si è resa necessaria in quanto l’ingresso principale della cavità è stato allagato da forti piogge. Prima di far scendere i soccorritori è stata calata una corda lunga 40 metri, verificando che il fondo non è allagato: non è chiaro se ...

Thailandia - aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta : Thailandia, aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta I soccorritori sono riusciti ad introdurre all’interno del cibo ma i giovani potrebbero trovarsi in un’altra zona Continua a leggere L'articolo Thailandia, aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta proviene da NewsGo.

Thailandia - aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta : Il problema principale è che le mappe della grotta, lunga 10 chilometri e non piana , sono incomplete e i punti in cui i ragazzi potrebbero aver trovato rifugio sono molto distanti tra loro anche a ...

Thailandia - ragazzi dispersi in una grotta : soldato ferito - soccorsi sospesi : Sospese le operazioni di salvataggio dei ragazzi dispersi in una grotta in Thailandia, dopo che un soldato impegnato nel prosciugamento dell’ingresso della cavità è rimasto fulminato da una scarica elettrica prodotta di macchinari impiegati. “Stiamo portando avanti un piano A e un piano B. L’acqua si sta abbassando ma è ancora troppo alta“, aveva spiegato in precedenza il governatore della provincia di Chiang Rai. Il ...

Thailandia - ragazzi dispersi in una grotta : il premier esorta ad avere fede [GALLERY] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Thailandia - l'ultimo disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta : un foro nella roccia per entrare dall'alto : Le squadre di soccorso sono riuscite questa mattina a scavare un piccolo buco nella roccia per entrare nella grotta Tham Luang, in Thailandia, dove da sabato scorso sono dispersi 12 giovani calciatori e il loro allenatore. Alcuni scalatori della polizia sono riusciti a calarsi nel foro e introdurre del cibo, ma non è ancora chiaro se sono riusciti a individuare un varco per inoltrarsi nella grotta, né se i dispersi si trovino in ...