Thailandia | i 12 baby calciatori dispersi nelle grotta trovati vivi e in buone condizioni

Fiato sospeso in Thailandia - per la sorte di baby calciatori intrappolati in grotta : Roma - Continuano in Thailandia, per il terzo giorno consecutivo, le ricerche dei 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore all'interno di una grotta della provincia di Chiang Rai. "Siamo ancora ottimisti sul fatto che siano tutti vivi", ha detto il vicepremier Prawit Wongsuwon, spiegando che i soccorritori hanno riferito di aver visto impronte fresche all'interno del complesso di grotte, facendo sorgere ...