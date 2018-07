Tesla - Raggiunto l' obiettivo delle 5 mila Model 3

quattroruote

: RT @motorionline: Traguardo raggiunto per la #TeslaModel3: prodotti 5.000 esemplari nell'ultima settimana - fabiocavagnera : RT @motorionline: Traguardo raggiunto per la #TeslaModel3: prodotti 5.000 esemplari nell'ultima settimana - motorionline : Traguardo raggiunto per la #TeslaModel3: prodotti 5.000 esemplari nell'ultima settimana -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Laha finalmentel'di produrre 5esemplari della berlina3 in una sola settimana. Il target, più volte rinviato nell'ultimo anno a causa dei numerosi problemi riscontrati sulle catene di montaggio, è stato festeggiato dagli operai con numerosi post su diversi social network, ma anche da Elon Musk, che su Twitter ha ringraziato tutti i dipendenti. 7auto in una settimana. Musk ha citato nel suo cinguettio il numero "7.000" senza fornire ulteriori dettagli sulla ripartizione della produzione tra la berlina compatta e gli altrili, l'ammiragliaS e la SuvX. Lo stesso Musk ha, però, inviato a tutti i dipendenti un memo interno, raccolto dalle principali testate americane, per congratularsi di quanto fatto nelle ultime settimane. Ed è proprio nel memo che l'imprenditore ha fornito uno spaccato ...