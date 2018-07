Terribile incidente | motociclista perde una gamba

Migranti scappano dalla polizia : ne muoiono cinque in un Terribile incidente : La first lady americana ha criticato , aspramente ed inaspettatamente, il marito sulla sua politica di tolleranza zero nei confronti dei Migranti . Nella zona dove è avvenuto il drammatico incidente, ...

CEV - Terribile incidente a Barcellona : muore un giovane pilota 14enne della Reale Avintia Academy : Il pilota della Real Avintia Academy è stato coinvolto in un terribile incidente durante la seconda gara della Moto3 di CEV a Barcellona, oggi la comunicazione del decesso La gara di CEV Moto3 tenutasi ieri a Barcellona si è trasformata in dramma, in seguito all’incidente che ha causato la morte del giovane Andreas Perez. Il pilota 14enne della Reale Avintia Academy è caduto nel corso del primo giro, venendo poi colpito alla testa dalle ...

Santarcangelo - Terribile incidente tra auto e moto sulla via Emilia. Grave motociclista : Santarcangelo , Rimini, , 2 giugno 2018 " Tremendo schianto oggi pomeriggio sulla via Emilia , a Santarcangelo , tra un un'Aprilia e una Panda. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ...

MotoGp - sospiro di sollievo per le condizioni di Pirro : svelate le possibili cause del Terribile incidente : A causare l’incidente di Pirro potrebbe essere stata un’intensa frenata del pilota che ha bloccato la ruota anteriore della Ducati E’ impressionante la caduta di cui è stato protagonista Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il terzo pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati, creando apprensione tra tutte le persone presenti sul circuito italiano (QUI IL VIDEO). AFP PHOTO ...

MotoGp - shock Pirro : incidente Terribile - la situazione : Si avvicina l’inizio del gran premio di MotoGp al Mugello, incidente shock per Michele Pirro. Il ducatista, in gara in Italia grazie ad una wild card, è rimasto sulla ghiaia per qualche minuto cosciente, ma dopo l’intervento dei soccorsi ha preso coscienza, riuscendo anche a muovere gli arti. Trasportato al centro medico, Pirro è stato sottoposto ai primi esami: “trauma encefalico, trauma toracico, trauma addominale, trauma lombare, ...

Terribile incidente tra sei mezzi in A22 : un morto e nove feriti : Un gravissimo incidente stradale, che ha coinvolto sei automobili ed un mezzo pesante, si è verificato sull'A22, nei pressi di Affi (Verona), intorno alle ore 11 di giovedì 31...

Tourist Trophy - un’altra tragedia sconvolge il mondo delle moto : Dan Kneen muore dopo un Terribile incidente : Il pilota del team Tyco BMW by TAS ha perso il controllo della sua moto durante il quarto turno di prove del TT 2018, schiantandosi contro un albero La morte torna a sconvolgere il mondo delle corse, a perdere la vita questa volta è Dan Kneen, scomparso in seguito alle ferite riportate in un incidente che lo ha visto protagonista nel corso delle prove del Tourist Trophy all’Isola di Man. Il pilota della Tyco BMW by TAS ha perso il controllo ...

Incidente Crutchlow - come sta?/ Video - caduta Terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018) : Incidente Crutchlow, come sta? Video, caduta terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018). Brutto volo per l'esperto pilota inglese della Honda, durante la Q2(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:39:00 GMT)

Terribile incidente stradale : muore giovane scooterista : Un altro tragico incidente stradale è andato a consumarsi in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un uomo a bordo del suo scooter dopo un incidente con altre due automobili. Il sinistro stradale da subito è apparso molto grave, con lo scooterista che non ha potuto fare nulla: è morto nel giro di pochissimi minuti. Le dinamiche Sono ancora tutte da chiarire le esatte dinamiche ...

Terribile incidente stradale : la mamma non sa ancora che la figlioletta di un anno è morta : Da ormai sei settimane, Shanei Norris, 22 anni, è in ospedale. Si sta riprendendo, ma non sa ancora che sua figlia è morta in quello sconvolgente incidente. "Stiamo trovando il momento giusto per dirglielo, ma ogni volta che parla di Reanie è come se volesse cambiare discorso" spiega un'amica.Continua a leggere

Terribile incidente sul ponte Cadore : morte 2 donne - feriti mamma e bimbo : PIEVE DI Cadore - Grave incidente sul ponte Cadore , lungo la statale di Alemagna 51 , al km 68,5, : le vittime sono due, entrambe donne, entrambe di Cortina, una di 70 anni e l'altra di 77 anni. Un ...

Terribile incidente sul ponte Cadore : morte 2 donne - feriti mamma e bimbo : PIEVE DI Cadore - Grave incidente sul ponte Cadore , frontale che ha provocato anche una coda lunga diversi chilometri sia in discesa che in salita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ...

Teresa - morta a 29 anni in un Terribile incidente. La chiamavano «La Guerriera col Sorriso» : Dramma Torre del Greco. È morta a soli 29 anni Teresa Trematerra, uccisa da un terribile incidente stradale sull'autostrada A 16 Napoli-Bari, all'altezza dei caselli di Baiano e...

Teresa - morta a 29 anni in un Terribile incidente. La chiamavano «La Guerriera col Sorriso» : Teresa ha realizzato il suo sogno ma le é costato la vita'! Il mio pensiero è rivolto a tutti i ragazzi che come Teresa accettano qualsiasi sacrificio, imposto dal mondo del lavoro, per guardare il ...