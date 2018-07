Terremoto magnitudo 3 tra Emilia-Toscana

Terremoto tra Emilia e Toscana : scossa di magnitudo 3 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata nella notte tra l'Emilia e la Toscana, senza causare danni a persone o cose. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , Ingv, ,...

Terremoto magnitudo 3.6 in provincia di Modena : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato oggi alle 09:32 in provincia di Modena. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Modena Data 01/07/2018 UTC 07:32:16 Latitudine 44.20° Longitudine 10.56° magnitudo 3.6 Profondità 14 Km

Terremoto in Messico - scossa di magnitudo 6 al largo della costa ovest - : Per la Protezione civile non ci sono né danni né feriti. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in una vasta area dello Stato di Jalisco e in quello di Colima

Un Terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella provincia di Cosenza, a 4 chilometri da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 32 km.

Terremoto in Grecia - scossa di magnitudo 5.5 al largo di Modone - : Il sisma è stato registrato questa mattina e localizzato a 26 chilometri al largo della cittadina sulla costa del Peloponneso, a una profondità di 30,4 chilometri

Un Terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato questa mattina poco dopo le 7 ora italiana nella Grecia meridionale. Lo rende noto l'Istituto geologico statunitense.