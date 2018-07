Terremoto in Appennino | scossa di magnitudo 3 nella notte tra Emilia e Toscana

Terremoto - scosse sull’Appennino tosco/emiliano : aperta la sala operativa della Garfagnana : E’ operativa da stamani, gia’ dopo la prima scossa registrata sul versante modenese dell’Appennino tosco emiliano , la sala operativa del Centro Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Garfagnana , in provincia di Lucca, che ha gia’ effettuato una ricognizione del territorio di competenza senza registrare danni ne’ a cose ne’ a persone. Il Centro, spiega l’Unione dei Comuni, ...

Terremoto OGGI SULL'APPENNINO : FORLÌ-CESENA - MAGNITUDO 3.0/ INGV ultime scosse : avvertito anche ad Arezzo : TERREMOTO OGGI in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: FORLÌ-CESENA , sisma di MAGNITUDO 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Terremoto sull'Appennino romagnolo all'alba - paura tra la gente : Una scossa di Terremoto in pieno Appennino romagnolo è stata registrata dall'Ingv alle 7.07 del mattino. La magnitudo, secondo l'istituto nazionale di vulcanologia, è stata di 3.0 ad una profondità di 10 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Verghereto e Bagno di Romagna. La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita distintamente in tutta l'area e ha destato allarme tra la gente. Telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora nessun danno ...