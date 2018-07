Terremoto Centro Italia | sms solidali | le precisazioni della Protezione Civile

Terremoto Modena - scossa di magnitudo 3.6 : sciame sismico con epicentro a Pievepelago : Lo sciame sismico ha interessato l'Appennino tosco emiliano dove la scossa più intensa è stata chiaramente avverta dalla popolazione locale sia nei comuni montani della provincia di Modena che in quelli pistoiesi.Continua a leggere

Terremoto OGGI A MODENA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 3.6 epicentro a Pievepelago - nessun danno o feriti : TERREMOTO OGGI a MODENA, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Messico - Terremoto di M 6.1 sulla costa ovest/ Ultime notizie : torna a tremare il centro America : Messico, terremoto di M 6.1 sulla costa ovest, Ultime notizie: forte sisma attorno alle 23:00 locali (le 6.00 in Italia). Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:36:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : fioritura di Castelluccio - “si potrà parcheggiare lungo le strade” : “Solo per questa domenica, chi arriverà a Castelluccio per la fioritura potrà parcheggiare lungo le strade che collegano il borgo a Castelsantangelo sul Nera e a Forca di Presta. La strada per Forca di Presta sarà chiusa per il concerto RisorgiMarche e questo ci permette di sfruttare quel tratto per consentire di parcheggiare senza invadere i terreni a uso civico e non creare disagi alla viabilità“: lo ha dichiarato all’ANSA il ...

Terremoto Centro Italia : il Senato approva il decreto legge con 204 voti favorevoli : Il Senato ha dato il via al decreto legge sul Terremoto in Centro Italia, recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’agosto 2016, con 204 voti favorevoli, 1 contrario e 56 astenuti. Il 16 luglio prossimo il decreto approderà alla Camera. L'articolo Terremoto Centro Italia: il Senato approva il decreto legge con 204 voti favorevoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : Bonisoli visita la chiesa di Campi di Norcia : Nell’ambito della visita nei territori colpiti dal Terremoto in Centro Italia, il ministro di beni culturali e turismo, Alberto Bonisoli, si è recato, dopo Visso, a Campi di Norcia: ad accoglierlo la presidente della Regione, Catiuscia Marini, insieme al commissario alla Ricostruzione, Paola De Micheli, al capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. La visita ha riguardato la chiesa ...

Terremoto Centro Italia - ministro Bonisoli : “Noi ci siamo e ci saremo sempre” : “E’ la prima volta che vengo a Visso e per me e’ molto importante: e’ la prima volta che vengo da ministro nel cratere sismico, un segnale di attenzione nei confronti di una ferita, di un cantiere del nostro Paese. Noi ci siamo e ci saremo sempre, quello che e’ successo riaccadra’, bisogna imparare a gestire queste situazioni“: lo ha dichiarato il ministro di beni culturali e turismo Alberto Bonisoli, ...

Terremoto Cosenza : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Bocchigliero [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia - Protezione Civile : consegnate 3.337 casette : Terremoto Centro Italia, Protezione Civile: consegnate 3.337 casette Su un totale di 3.639 Soluzioni abitative d'emergenza (Sae), ne sono state consegnate 1.557 nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo Parole chiave: ...

Terremoto Centro Italia - Protezione Civile : consegnate 3.337 casette - : Su un totale di 3.639 Soluzioni abitative d'emergenza , Sae, , ne sono state consegnate 1.557 nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo

Terremoto Centro Italia : il ministro Bonisoli domani in visita nelle zone colpite : domani, 26 giugno, il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli, si recherà in visita presso alcuni dei luoghi colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Le tappe della visita saranno Visso, Campi di Norcia e Spoleto. L'articolo Terremoto Centro Italia: il ministro Bonisoli domani in visita nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 3.337 casette : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.337, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 266 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 99% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.557 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle ...

Terremoto Centro-Italia - nonna Peppina è salva : potrà tornare nella sua casetta di legno : Era stata mandata via poiché la struttura di legno, costruita dalle figlie a Fiastra (Macerata) vicino all'abitazione distrutta dal sisma che ha colpito, era considerata abusiva. Ora è stata regolarizzata. Salvini. "Sono contento. Ma continuerò a vigilare"Continua a leggere

Scossa di Terremoto in Centro Italia - vicino ad Amatrice : Un terremoto magnitudo ML 2.8 si è verificato a 3 km ovest Amatrice (Rieti) alle 04:32:21 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto in Centro Italia, vicino ad Amatrice sembra essere il primo su Meteo Web.