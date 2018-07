Blastingnews

: Teramo: parroco critica Salvini, un gruppo di fedeli abbandona la chiesa - Noemithestar : Teramo: parroco critica Salvini, un gruppo di fedeli abbandona la chiesa - PaoloX68 : RT @_DAGOSPIA_: UN PARROCO PARLA MALE DI SALVINI DURANTE L'OMELIA: ACCOGLIETE ROM E MIGRANTI, E I FEDELI SE NE VANNO - MarcoMarrocco : RT @_DAGOSPIA_: UN PARROCO PARLA MALE DI SALVINI DURANTE L'OMELIA: ACCOGLIETE ROM E MIGRANTI, E I FEDELI SE NE VANNO -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Un, durante l'omelia della domenica, hato pesantemente Matteo. Una parte dei presenti ha lasciato lain segno di protesta, il tutto accaduto a Villa Rosa, frazione di Martinsicuro, centro turistico balneare in provincia di. La particolare vicenda è stata resa nota dal quotidiano La Voce del Trentino: ilche hato la funzione, infatti, era composto soprattutto da turisti trentini. La messa della domenica Domenica 1 luglio dunque Don Federico Pompei,delladi San Gabriele dell’Addolorata – Santa Maria Bambina Addolorata, ha celebrato come sempre la santa Messa. La funzione, però, non è stata come tutte le altre. Durante l'omelia, infatti, il sacerdote hato, neppure in maniera troppo velata, il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell'interno Matteo. Don Federico, con tono severo, ha affermato ...