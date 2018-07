Tennis | Roger Federer si lega ufficialmente al marchio Uniqlo Il campione svizzero ha

Anche Roger Federer perde la pazienza : “alcuni Tennisti mi fanno arrabbiare quando…” : Solitamente calmo e tranquillo, Anche Roger Federer ha ammesso che un particolare comportamento di alcuni tennisti lo fa proprio arrabbiare Siamo abituati a vederlo sorridere, a controllare la frustrazione quando le cose vanno male e qualche volta Anche a vederlo piangere dopo una vittoria. Ma mai avremmo pensato di vedere Roger Federer arrbbiato. Eppure in una recente intervista ha svelato un particolare comportamento degli altri tennisti che ...

Tennis - Roger Federer cede a Borna Coric : Rafael Nadal torna numero uno al mondo : Due i tornei giocati in settimana nel circuito ATP: ad Halle, in Germania, Roger Federer ha perso in finale in tre set contro il croato Borna Coric, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (6) 3-6 6-2 ed ha costretto l’elvetico ad abdicare dal trono mondiale: da domani il nuovo numero uno al mondo sarà lo spagnolo Rafael Nadal. Lo svizzero infatti perde 200 punti in classifica e scenderà a quota 8720, mentre lo spagnolo resta a ...

Tennis - Ranking ATP (18 giugno) : Roger Federer torna numero 1! Fabio Fognini è 15° : Roger Federer è tornato il numero 1 del mondo. È questa la novità principale della settimana del Ranking ATP. Lo svizzero ha trionfato per la prima volta sull’erba di Stoccarda, riprendendosi lo scettro mondiale dalle mani di Rafa Nadal, che seguendo tornerà in campo direttamente a Wimbledon. Prosegue, dunque, il duello tra i due, fatto di un equilibrio sottilissimo: i punti che li separano in classifica sono infatti 150 e già questa ...

Federer - batte Raonic e vince a Stoccarda/ Tennis - titolo Atp numero 98 : King Roger è già pronto per Wimbledon : Tennis, Federer batte Raonic e vince a Stoccarda: titolo Atp numero 98. King Roger è già pronto per Wimbledon. Le ultime notizie sul fuoriclasse svizzero(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:21:00 GMT)

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...

Tennis - Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP - raggiunta la finale a Stoccarda : Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana. Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ...

Roger Federer/ Il Re torna in campo e vince : battuto Mischa Zverev a Stoccarda (Tennis) : Ritorno con vittoria per Roger Federer: lo svizzero, che ha saltato per scelta tutta la stagione sulla terra, ha esordito a Stoccarda battendo Mischa Zverev in tre set combattuti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Tennis - Rafael Nadal e Roger Federer ancora dominanti : fenomeni contro una nuova generazione non all’altezza? : Rafael Nadal, Roger Federer ed ancora Roger Federer, Rafael Nadal. Questi nomi ormai sono ricorrenti da un po’ nel circuito internazionale del Tennis e, quasi come fosse una staffetta, l’assenza dell’uno è compensata dal trionfo dell’altro. L’effetto “Ritorno al Futuro” del 2017, coi due fenomeni di racchetta e pallina a spartirsi equamente i successi di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US ...

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Tennis - quando torna Roger Federer? Inizia la stagione sull’erba - lo svizzero sarà a Stoccarda : Roger Federer è pronto per tornare in campo! Il Maestro sarà infatti impegnato nel torneo di Stoccarda che scatterà domani 11 giugno. Lo svizzero non gioca da quasi tre mesi, cioè da quando perse contro Kokkinakis a Miami decidendo così di non partecipare al Roland Garros vinto oggi pomeriggio dal suo eterno rivale Rafael Nadal. L’elvetico sarà impegnato sull’erba della città tedesca, replicando così la programmazione del 2017 che si ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Stefanos Tsitsipas - il campioncino del futuro che imita Federer : “ho visto Roger e mi sono innamorato del Tennis” : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco fra i più promettenti della next-gen, ha svelato come Roger Federer abbia influenzato la sua carriera Stefanos Tsitsipas è uno dei prospetti più interessanti della next-gen. Nelle ultime settimane, il giovane tennista greco ha raggiunto le semifinali di Estoril e ha fatto sudare Del Potro nei 16esimi degli Internazionali d’Italia, mettendosi in luce anche a Roma. In una recente intervista ...