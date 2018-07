Tennis | nasce la World Team Cup 2020! Una concorrente per la Coppa Davis? La nuova

oasport

: #volley Nasce la World Team Cup! UNa concorrente per la Coppa Davis. La nuova competizione della ATP, ecco cosa cam… - OA_Sport : #volley Nasce la World Team Cup! UNa concorrente per la Coppa Davis. La nuova competizione della ATP, ecco cosa cam… - alexis69_a : @angelomangiante Messi istintintivamente fuoriclasse CR7 costruito per essere fuoriclasse. Come Federer nasce per g… - bessi_marco : E tutte le volte che vedo scene simili mi nasce sempre la stessa domanda... Possibile che gli italiani fossero così… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) La ATP ha ufficializzato la nascita dellaCup a partire dal 2020. L’organo sovrano delinternazionale lancerà quella che sarà a tutti gli effetti unadel Mondo per squadre: si disputerà a gennaio, assegnerà punti per il ranking e avrà un montepremi stellare di 15 milioni di euro. Sarà proprio questo torneo ad aprire la stagione agonistica, si giocherà a gennaio e dunque probabilmente prima degli Australian Open. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito alla durata della competizione e alla sua formula ma una cosa è chiara: il rischio è che laperda prestigio e importanza. La rincorsa verso l’Insalatiera rischierebbe di diventare unadi questaCup. La ITF dovrà inventarsi qualcosa e un restyling della cara, vecchia, prestigiosasembra ormai essere ...