Tennis | in 10 al via a Wimbledon | Giorgi e Seppi avanzano | Fabbiano in campo

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Tennis - Wimbledon 2018 : tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici : Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018. I Championships Sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno. Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzo e Matteo Berrettini Sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i Tennisti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro ...

Al Via Il Grande Tennis All'Aquila : Si alzerà il prossimo 15 giugno il sipario sul Grande Tennis all’Aquila: al circolo Tennis “Peppe Verna” alle ore 21 è previsto il sorteggio delle qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila “GoldBet Tennis Cup”. Il giorno dopo, il 16, cominceranno le sfide del Challenger Atp da 50mila dollari di montepremi, in programma fino al 24 giugno, che richiamerà per la prima volta nel Capoluogo alcuni tra i top ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani vola in semifinale! Spazzata via l’iberica Sara Sorribes Tormo : Sara Errani prosegue la sua corsa nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia: la Tennista italiana nei quarti di finale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Domani, nel penultimo atto del torneo, sfida alla vincitrice dell’incontro tra l’elvetica Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra domina chiudendo 6-1 in appena 29 minuti di gioco. ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Jasmine Paolini esce al primo turno contro l’iberica Silvia Soler Espinosa : Si dimezza la pattuglia italiana a Bol, nel torneo WTA 125K: a pochi minuti dal successo di Sara Errani, arriva la sconfitta di Jasmine Paolini, la quale si arrende all’iberica Silvia Soler Espinosa in un’ora e trentotto minuti con il punteggio di 5-7 3-6 e deve salutare la terra battuta croata. Nel primo set si inizia subito con una lunga serie di break e controbreak, fino al 3-2 per la spagnola, la quale poi allunga sul 4-2, ...

Tennis - Fabio Fognini : “Vado via rosicando…Devo risolvere il problema al piede - punto alla seconda settimana di Wimbledon” : C’è tanta amarezza nelle parole di Fabio Fognini, dopo la sconfitta in cinque set contro il n.4 del mondo Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. L’azzurro ha lottato come un leone, recuperando due parziali di ritardo ma non riuscendo a completare l’opera nella quinta frazione, anche per merito di un Cilc in grande spolvero, mai così abile sulla terra rossa. “Sono andato a Roma e non ho visto il ...

Tennis – Al via il Torneo Avvenire al Club Ambrosiano di Milano : La 54ª edizione del Torneo Avvenire andrà in scena al Tennis Club Ambrosiano di Milano Mantieni le promesse è la scritta che, in 20 lingue, appare sulla locandina del 54° Torneo Avvenire, uno dei principali tornei internazionali di Tennis under 16, e, leggendo l’albo d’oro, di promesse mantenute ne troviamo tante, ultima in ordine di tempo quella della lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell’Avvenire nel 2011 e degli Open di Francia al Roland ...

Tennis - 100 anni di Roland Garros - quell'eroe aviatore : Nel 1912 il torneo, intitolato 'Campionato del Mondo su terra battuta', si trasferì allo Stade Francais di St. Cloud , dove era socio Roland Garros, , dove rimase, guerra Mondiale permettendo, fino ...

Tennis - al via il Roland Garros : in palio montepremi da 39 milioni di euro : Ecco quanto incasserà chi vincerà il secondo Slam stagionale: Rafa Nadal cerca l'undicesimo successo sulla terra francese. L'articolo Tennis, al via il Roland Garros: in palio montepremi da 39 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

FLAVIA PENNETTA/ La moglie di Federico Fognini : dopo il Tennis c'è solo il figlio Federico (Che tempo che fa) : FLAVIA PENNETTA, dopo anni di successi sui campi di tennis, è pronta a dedicarsi a tempo pieno a suo figlio Federico. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:21:00 GMT)

Tennis - via agli internazionali Roma 2018. Così il “grande show” da oltre 30 milioni di fatturato si rimette in moto : Ci saranno i campioni (qualcuno in meno del passato: Roger Federer e Serena Williams hanno dato forfait). Arriveranno anche politici, calciatori, starlette e vip di ogni genere: non mancano mai. Si respirerà quell’atmosfera da Grande Bellezza che rivive ad ogni edizione, tra i marmi del Foro Italico e le notti Romane che proseguono sempre in qualche locale rinomato della Capitale. Magari si giocherà pure grande Tennis. Fino a domenica 20 maggio ...