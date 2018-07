Tana per De Martino e la nuova fidanzata | il giornalista di gossip spiffera tutto

FonTana : a Fs controproposta su Trenord - non perdiamo controllo : Milano , 2 lug. , askanews, 'Il capitolo Trenord è sicuramente uno dei più complicati e non si può pensare di risolvere nei primi 100 giorni. Oggi però abbiamo presentato la nostra contro proposta a ...

Enrico MenTana : "Non demonizziamo le Ong - non si può fare campagna elettorale permanente" : "Sarò minoritario, mi accuseranno di essere del Pd, ma non me ne frega niente. Ma io non ci sto alla demonizzazione delle ong". In un intervento nel corso della trasmissione Tagadà, Enrico Mentana ha detto la sua sulla questione migranti."A questo punto, allora, dobbiamo essere coerenti: la Caritas non dovrebbe entrare nei porti e papa Francesco sbagliò ad andare a Lampedusa", ha continuato il direttore del Tg La 7, ...

Diritti Gay - Spadafora : "L'Italia non tornerà indietro" | FonTana : "Non parla per il governo" : Il sottosegretario alle Pari Opportunità: "Convocherò le associazioni di settore". Recapitata busta con proiettili al sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli): "Gay dimettiti o ti facciamo male"

Dl dignità - Di Maio : leggenda metropoliTana le mancate coperture : Milano , askanews, - "Sono tutte leggende metropolitane": così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha liquidato le indiscrezioni sulla mancanza di coperture finanziarie per il decreto dignità al ...

"Le Perle del Lago : Bisentina - MarTana e Bisenzio". Via alle escursioni estive : ... per scoprire l'importanza di questo antico centro urbano nel Medioevo e nel Rinascimento, tra aneddoti, fatti di cronaca, favole ed episodi storici. Costo: 10 euro a persona, gratis per i bambini ...

Cna Ascoli - presentati i gioielli per le dame della QuinTana : ... ognuno con le sue competenze, si è rimboccato le maniche per portare qualcosa di positivo a questo territorio e alla sua economia". Il set multimediale è stato realizzato con gli obiettivi: 1, ...

Lombardia : FonTana - un tavolo su priorità e interventi per sisma Mantova : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Insieme dobbiamo guardare al futuro: ci sono delle cose da fare. Altre sono in corso, ulteriori altre dovranno essere decise insieme utilizzando anche le risorse residue esistenti e che, nel caso, potranno essere integrate da fondi della Regione Lombardia se c'è qualch

Tour de France 2018 : Nairo QuinTana - tutto per la maglia gialla. Poche corse e lunghi ritiri per arrivare al top : Preparazione atipica, diversa praticamente da tutti gli altri contendenti alla maglia gialla. Nairo Quintana come di consueto ha preferito lunghi ritiri in altura, in classico stile colombiano, per preparare al meglio l’assalto all’edizione numero 105 del Tour de France. Il capitano della Movistar è arrivato ad un bivio della sua carriera: ha già dimostrato più volte il suo valore, ma deve provare a superare i propri limiti ed ...

Una vita anticipazioni : TIRSO muore - CAYETana brucia - ELVIRA dispersa : La brutta fine (vera o presunta) di diversi personaggi caratterizzerà Una vita con lo scorrere delle puntate italiane, fino ad arrivare – più in là – alla clamorosa uscita di CAYETANA Sotelo Ruz, la perfida antagonista che ha movimentato la telenovela spagnola sin dall’inizio. Vi parleremo dettagliatamente di tutti questi addii (o arrivederci, a seconda dei casi) quando ci avvicineremo alla messa in onda dei relativi episodi, ...

Bye bye biglietto : a Milano basta la carta di credito per la metropoliTana : In metropolitana senza biglietto, ma provvisti soltanto della propria carta di credito contactless. Come promesso Atm, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici di Milano, procede a passi spediti sul fronte delle nuove modalità di ticketing. Così, dopo l’introduzione del biglietto digitale acquistabile via app o via sms, oggi attiva un nuovo sistema di pagamento al tornello, che consente all’utente di salire a bordo delle ...