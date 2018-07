T-shirt e pugno chiuso | Fico ormai è il leader dell' estrema sinistra

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Una maglietta che viene da lontano. Dagli anni Settanta, dalla cultura antagonista dei movimenti adel Pci, dalla rottura del protocollo, strappato daidi quei movimenti. Il presidentea Camera Robertoin visita all'hotspot di Pozzallo ha esibito quel look ultrainformale, completato con un inelegante gilet da simil-pescatore, e cosi, forse senza nemmeno volerlo, ha messo in chiaro il proprio albero genealogico. Quella maglietta è a modo suo un'icona, come lo è il, in occasionea parata del 2 giugno, e come lo sono le mani in tasca, mentre veniva intonato l'inno di Mameli, sottile momento di disagio se non di contestazione di un'idea patriottica di Paese che non gli appartiene.Sì, si può dire chesia figlio di quella linea minoritaria ma mai debole che ha sempre riempito le piazze e fatto flop nelle urne: quella'ultra...